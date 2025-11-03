Das Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern der größten Volkswirtschaften in der vergangenen Woche endete mit einem vorübergehenden Handelsabkommen, das zumindest für die nächsten 12 Monate Ruhe bringen könnte. Doch die ausgearbeiteten Punkte erscheinen vage und tragen langfristig kaum zu einer Entspannung bei. Fakt ist, die USA und Europa müssen handeln und alternative Produktionsstätten in westlichen Gefilden ausbauen, ansonsten droht der Supergau aufgrund des Mangels an kritischen Rohstoffen wie seltenen Erdmetallen oder Wolfram.

