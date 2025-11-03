Absatzrückgänge in allen Kernmärkten, Gewinneinbruch um mehr als die Hälfte und ein schwächelndes E-Segment: Mercedes-Benz rutscht tiefer in die Krise. Konzernchef Ola Källenius hält dennoch stur an seiner Strategie fest ? ein riskanter Kurs mit Sprengkraft. Wie auch die Konkurrenten BMW und Volkswagen muss sich Mercedes-Benz derzeit durch eine regelrechte Durststrecke kämpfen - doch beim Stuttgarter Premiumautobauer scheint die Talsohle noch nicht erreicht. Vergangene Woche legte der Konzern seine Zahlen für das dritte Quartal 2025 vor, ...

