Die Stimmung an den Märkten bleibt gut. Davon profitieren natürlich weiterhin trendstarke Aktien wie etwa Rheinmetall, Siemens Energy oder FlatexDEGIRO. Diese sind aktuell auch die Schwergewichte im Gebert-Börsenindikator Index. Dieser eilte in diesem Jahr regelrecht von einem Rekordhoch zum nächsten. Seit Auflegung im Jahre 2017 hat er nun mehr als 180 Prozent zugelegt. Im Oktober markierte der Index bei 291 Punkten sein bisheriges Allzeithoch. Mit aktuell 283 Zählern notiert er nun etwas darunter. ...

