DAX startet freundlich - Roche und Innoscripta sorgen für Impulse

Der DAX präsentiert sich zum Wochenbeginn freundlich, während die US-Indikationen leicht im Plus notieren. In Asien fehlte dem Nikkei vorerst eine klare Richtung. Anleger agieren vorsichtig optimistisch, ohne die Risiken aus dem Blick zu verlieren.
Makroökonomischer Überblick:
In China hat sich die Stimmung in der Industrie abgekühlt. Der RatingDog Manufacturing PMI sank im Oktober auf 50,6 nach 51,2 im Vormonat und blieb damit unter den Erwartungen. Die Abschwächung resultiert aus schwächerem Exportgeschäft und nachlassender Dynamik bei neuen Aufträgen, während die Beschäftigung erstmals seit Monaten zulegte. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Der ISM Manufacturing PMI für Oktober wird um 16:00 Uhr MEZ veröffentlicht. Prognosen sehen eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonat.
Im Fokus:
Roche startet leicht im Plus. Der Pharmakonzern meldete heute wegweisende Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie Allegory. Das Lupus-Medikament Gazyva/Gazyvaro erreichte alle primären und sekundären Endpunkte und könnte sich als neuer Standard in der Behandlung etablieren. Die Daten zeigen eine signifikante Reduktion der Krankheitsaktivität ohne neue Sicherheitsrisiken, was die Fantasie für zusätzliche Indikationen beflügelt.
Innoscripta SE legt ebenfalls zu. Das Münchner Softwareunternehmen für F&E-Förderung veröffentlichte starke Q3-Zahlen: Der Umsatz stieg um über 80 Prozent auf 70,7 Millionen Euro, das EBIT verdoppelte sich nahezu auf 40,8 Millionen Euro. Treiber waren die Skalierung der Clusterix-Plattform und Effizienzgewinne, die die EBIT-Marge auf fast 58 Prozent hoben. Damit unterstreicht Innoscripta ihre Position als wachstumsstarker Player im digitalen Fördermanagement.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2ENC
|11,28
|25254,665598 Punkte
|21,19
|Open End
|Silber
|Bull
|UN13DL
|4,45
|43,799384 USD
|9,58
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG2APP
|11,47
|25284,101922 Punkte
|20,66
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LJY
|4,99
|24614,823195 Punkte
|46,1
|Open End
|Gold
|Bull
|UN0EEV
|12,52
|3874,336224 USD
|28
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2025; 10:05 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Servicenow Inc.
|Call
|UG4F44
|0,20
|1200,00 USD
|7,91
|18.03.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD27RS
|6,25
|700,00 USD
|4,57
|17.06.2026
|S&P 500 Index
|Call
|UG8KHK
|0,77
|7400,00 Punkte
|19,97
|20.03.2026
|DAX®
|Call
|UG48B4
|6,25
|26000,00 Punkte
|12,85
|19.06.2026
|RWE AG
|Call
|HD4PZF
|0,13
|44,00 EUR
|13,79
|17.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2025; 10:05 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|5,97
|1135,142501 EUR
|3
|Open End
|Cameco Corp.
|Long
|UN16T5
|10,97
|81,768 USD
|5
|Open End
|Strategy Inc.
|Long
|HD4E0G
|0,76
|179,83563 USD
|3
|Open End
|Verbund AG
|Long
|HD2PL6
|5,20
|53,590503 EUR
|5
|Open End
|Cloudflare Inc.
|Long
|HD5D8E
|52,94
|202,793895 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2025; 10:05 Uhr;
