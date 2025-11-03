HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Kion von 46 auf 48,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Im dritten Quartal habe das Geschäft etwas Fahrt aufgenommen, schrieb Oliver Wojahn in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts. Er hält die Bewertung der Aktien allerdings weiterhin für überzogen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881





© 2025 dpa-AFX-Analyser