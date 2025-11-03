Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/10/2025
FR0013230612
1 105
18.5153
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/10/2025
FR0013230612
176
18.3433
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/10/2025
FR0013230612
1 156
18.3011
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/10/2025
FR0013230612
1 642
18.1409
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/10/2025
FR0013230612
571
18.0773
XPAR
TOTAL
4 650
18.2695
