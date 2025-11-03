Die Viscom SE ist eines der führenden internationalen Hightech-Unternehmen für automatische optische Inspektionssysteme und Röntgeninspektionslösungen in der Elektronikfertigung. Das Unternehmen bietet alles aus einer Hand - von der Entwicklung, Konstruktion und dem Vertrieb seiner Inspektionssysteme bis hin zu Softwarekompetenz und einem umfassenden Servicepaket. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 13.11.2025 um 10:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Carsten Salewski, CSO/COO und mit Dirk Schwingel, CFO der Viscom SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-11-13-10-00/VC6-GR zur Verfügung gestellt.





© 2025 mwb research