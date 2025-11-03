EVN-Aktien stiegen am Dienstag 3,36 Prozent und belegten hinter AT&S Austria Technologie & Systemtechnik einen guten zweiten Platz im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 26,15 Euro, und dieser Kurs ist ein neues Jahreshoch. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 20 Prozent zu Buche, auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von 60 Prozent deutlich besser ab. Die Zahlen für das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.