EQS-News: Adtran Networks SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q3 2025



04.11.2025 / 05:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q3 2025 Quartalsumsatz liegt mit EUR 127,6 Millionen 25,9% über Vorjahresquartal

Proforma EBIT liegt bei positiven EUR 3,8 Millionen (3,0% vom Umsatz) München, Deutschland. 4. November 2025. Adtran Networks SE (ISIN: DE0005103006, FWB: ADV), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, hat die ungeprüften Geschäftsergebnisse für das am 30. September abgelaufene Q3 2025 bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Übersicht der Eckdaten1 für Q3 2025 (in Tausend EUR) Q3

2025 Q3

2024 Veränderung Umsatzerlöse 127.647 101.374 25,9% Proforma Bruttoergebnis 43.547 36.242 20,2% in % vom Umsatz 34,1% 35.8% -1,7pp Proforma EBIT 3.782 -4.119 n/z in % vom Umsatz 3,0% -4,1% +7,1pp

1 Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen 2 Die Vorjahresangaben wurden entsprechend einer im Konzernabschluss 2024 vorgenommenen Korrektur rückwirkend angepasst. IFRS-Ergebnisse für Q3 2025 Die Umsatzerlöse in Q3 2025 stiegen um 25,9% auf EUR 127,6 Millionen von EUR 101,4 Millionen in Q3 2024. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr ist auf die anhaltend steigende Kundennachfrage und erhöhte Investitionen von Cloud- und Telekommunikationsdienstleistern zurückzuführen. Das Proforma Bruttoergebnis in Q3 2025 stieg um 20,2% auf EUR 43,5 Millionen (34,1% vom Umsatz) gegenüber EUR 36,2 Millionen (35,8% vom Umsatz) in Q3 2024. Das Proforma-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im dritten Quartal 2025 auf EUR 3,8 Millionen (3,0% des Umsatzes), verglichen mit einem Verlust von EUR 4,1 Millionen (-4,1% des Umsatzes) im dritten Quartal 2024. Der Gewinnanstieg war in erster Linie auf den deutlichen Umsatzanstieg zurückzuführen und wurde durch eine Senkung der Betriebskosten noch verstärkt. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für Q4 2025 am 26. Februar 2026 publizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen Wirtschaftliche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen in diesem Dokument beziehen sich auf zukünftige Tatsachen. Solche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen unterstehen Risiken, die nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs von Adtran Networks SE stehen. Adtran Networks SE ist demzufolge nicht in der Lage, in irgendeiner Form eine Haftung für die Richtigkeit von wirtschaftlichen Prognosen und in die Zukunft gerichteten Aussagen oder deren Auswirkung auf die finanzielle Situation von Adtran Networks SE oder des Marktes für die Aktien von Adtran Networks SE zu übernehmen. Zweck der Proforma Finanzinformation Adtran Networks SE stellt den Proforma Konzernabschluss in dieser Pressemitteilung lediglich als zusätzliche Finanzinformation zur Verfügung, um Investoren und Finanzinstitutionen einen sinnvollen Vergleich der Geschäftsergebnisse von einem Ergebniszeitraum zum anderen zu ermöglichen. Adtran Networks SE ist der Ansicht, dass dieser Proforma Konzernabschluss hilfreich ist, da er keine "nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen aus den Aktienoptionsprogrammen", "Firmenwertabschreibungen" und "Abschreibungen für immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenserwerben" enthält, die nicht für Adtran Networks SE operatives Ergebnis im angegebenen Zeitraum relevant sind. Darüber hinaus werden einmalige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen, der Integration, einer Investigation in den USA und Restrukturierungsmaßnahmen anfallen, nicht berücksichtigt. Diese Proforma Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufgestellt und sollten nicht als Ersatz für historische Informationen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit IFRS angegeben sind. Über Adtran Networks SE Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von Adtran Networks. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.adva.com . Veröffentlicht von Adtran Networks SE, München, Deutschland www.adva.com Pressekontakt Gareth Spence +44 1904 699 358 public-relations@adva.com Investorenkontakt Peter Schuman, IRC +1 256 963 6305 IRelations@adtran.com



04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News