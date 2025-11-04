EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Elmos Semiconductor SE: Erfreuliche Auftragsentwicklung und starker Free Cashflow im dritten Quartal 2025 - Free Cashflow Prognose für das Gesamtjahr erhöht
Umsatz erreicht 140,8 Mio. Euro im dritten Quartal 2025 - EBIT-Marge bei 22,5% mit deutlich verbessertem bereinigten Free Cashflow von 32,5 Mio. Euro
Leverkusen, 4. November 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) zeigte im dritten Quartal 2025 eine robuste Entwicklung und konnte das EBIT und den bereinigten Free Cashflow gegenüber dem Vorquartal deutlich verbessern. Der Umsatz lag durch die Umstellung auf das neue SAP System S/4HANA und einer damit verbundenen Verschiebung von Aufträgen vom dritten in das vierte Quartal mit 140,8 Mio. Euro leicht unter dem Vorquartal (Q2 2025: 145,7 Mio. Euro). Die systembedingte Umsatzverschiebung hat keine Auswirkungen auf die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2025. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im dritten Quartal mit 31,7 Mio. Euro über dem Vorquartal (Q2 2025: 30,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag mit 22,5% ebenfalls über dem Vorquartal (Q2 2025: 20,6%). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen lagen mit 5,9 Mio. Euro bzw. 4,2% vom Umsatz auf dem niedrigen Niveau des Vorquartals (Q2 2025: 4,6 Mio. Euro bzw. 3,2% vom Umsatz). Mit 32,5 Mio. Euro bzw. 23,1% vom Umsatz hat sich der bereinigte Free Cashflow im dritten Quartal sehr erfreulich entwickelt. In den ersten neun Monaten erreichte der bereinigte Free Cashflow somit 54,6 Mio. Euro oder 13,2% vom Umsatz.
"Der Auftragseingang hat sich im abgelaufenen Quartal weiter positiv entwickelt und die Anzeichen für ein Ende der Bestandsbereinigungen verbunden mit einer Rückkehr zu realen Bestellmengen sind klar sichtbar", erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. "Wir arbeiten konsequent weiter an der Umsetzung unserer operativen und strategischen Agenda für profitables Wachstum und eine höhere Cash-Generierung. Dank unseres innovativen Produktportfolios und der hervorragenden Aufstellung als Fabless-Unternehmen erwarten wir ein starkes Schlussquartal und sind auch für das kommende Jahr sehr zuversichtlich", so Dr. Arne Schneider weiter.
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Elmos einen Umsatz von 580 Mio. Euro ± 20 Mio. Euro. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine EBIT-Marge in der unteren Hälfte der Prognosespanne von 23% ± 3%-Punkte vom Umsatz. Elmos rechnet mit Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen in der unteren Hälfte der Prognosespanne von 7% ± 2%-Punkte des Umsatzes. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Elmos nunmehr einen positiven bereinigten Free Cashflow von 10% ± 2%-Punkte des Umsatzes (vorher: 7% ± 2%-Punkte des Umsatzes) und damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde.
Überblick über die Finanzzahlen
Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen
Quartalsmitteilung Q3 2025
Kontakt
Über Elmos
Hinweis
04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2223146
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2223146 04.11.2025 CET/CEST