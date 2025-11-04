Anzeige
Mehr »
Dienstag, 04.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
03.11.25 | 08:10
21,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
04.11.2025 08:06 Uhr
61 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 04

4 November 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1891.8018 pence per share:

Date of purchase:

3 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

17,000

Lowest price paid per share (GBp):

1882.0000

Highest price paid per share (GBp):

1902.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1891.8018

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,601,054. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,601,054. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1892.3760

12,000

BATS

1890.4236

5,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

40

1894.00

08:13:47

00077739393TRLO0

XLON

15

1894.00

08:13:47

00077739394TRLO0

XLON

246

1896.00

08:41:45

00077740282TRLO0

XLON

270

1902.00

08:49:50

00077740508TRLO0

XLON

284

1896.00

08:52:54

00077740621TRLO0

XLON

30

1892.00

08:54:58

00077740706TRLO0

XLON

31

1892.00

08:54:58

00077740707TRLO0

XLON

193

1892.00

08:54:58

00077740708TRLO0

XLON

197

1888.00

09:34:40

00077742244TRLO0

XLON

63

1888.00

09:34:40

00077742245TRLO0

XLON

78

1886.00

09:42:01

00077742582TRLO0

XLON

133

1886.00

09:42:02

00077742584TRLO0

XLON

65

1886.00

09:42:02

00077742585TRLO0

XLON

8

1896.00

09:56:09

00077743137TRLO0

XLON

353

1896.00

09:56:09

00077743138TRLO0

XLON

237

1892.00

10:03:17

00077743406TRLO0

XLON

59

1892.00

10:03:17

00077743407TRLO0

XLON

84

1890.00

10:07:25

00077743584TRLO0

XLON

66

1892.00

10:07:25

00077743585TRLO0

XLON

80

1892.00

10:07:25

00077743586TRLO0

XLON

7

1892.00

10:07:25

00077743587TRLO0

XLON

84

1892.00

10:14:37

00077743748TRLO0

XLON

270

1898.00

10:38:27

00077744345TRLO0

XLON

22

1894.00

10:41:15

00077744417TRLO0

XLON

250

1894.00

10:41:16

00077744418TRLO0

XLON

23

1894.00

10:59:53

00077745011TRLO0

XLON

46

1900.00

11:30:41

00077745769TRLO0

XLON

49

1900.00

11:30:41

00077745770TRLO0

XLON

76

1900.00

11:30:41

00077745771TRLO0

XLON

18

1900.00

11:30:41

00077745772TRLO0

XLON

84

1900.00

11:30:41

00077745773TRLO0

XLON

269

1898.00

11:31:24

00077745782TRLO0

XLON

66

1896.00

11:35:55

00077745848TRLO0

XLON

126

1896.00

11:36:40

00077745869TRLO0

XLON

74

1896.00

11:40:08

00077745929TRLO0

XLON

97

1896.00

12:00:19

00077746371TRLO0

XLON

6

1900.00

12:04:47

00077746460TRLO0

XLON

75

1900.00

12:04:57

00077746461TRLO0

XLON

88

1900.00

12:04:57

00077746462TRLO0

XLON

88

1900.00

12:04:57

00077746463TRLO0

XLON

26

1900.00

12:14:27

00077746681TRLO0

XLON

11

1900.00

12:14:27

00077746682TRLO0

XLON

7

1900.00

12:14:27

00077746683TRLO0

XLON

2

1900.00

12:14:27

00077746684TRLO0

XLON

92

1900.00

12:14:27

00077746685TRLO0

XLON

2

1900.00

12:14:27

00077746686TRLO0

XLON

169

1896.00

12:25:43

00077746937TRLO0

XLON

82

1896.00

12:25:43

00077746938TRLO0

XLON

144

1892.00

12:32:39

00077747096TRLO0

XLON

100

1892.00

12:32:39

00077747097TRLO0

XLON

82

1892.00

12:56:05

00077747741TRLO0

XLON

83

1892.00

12:57:16

00077747767TRLO0

XLON

79

1892.00

12:58:43

00077747791TRLO0

XLON

2

1892.00

12:58:43

00077747792TRLO0

XLON

229

1892.00

12:58:43

00077747793TRLO0

XLON

273

1894.00

13:16:01

00077748368TRLO0

XLON

289

1892.00

13:16:56

00077748431TRLO0

XLON

66

1894.00

13:16:56

00077748432TRLO0

XLON

74

1894.00

13:16:56

00077748433TRLO0

XLON

19

1894.00

13:16:56

00077748434TRLO0

XLON

120

1894.00

14:04:55

00077749882TRLO0

XLON

400

1894.00

14:04:55

00077749883TRLO0

XLON

447

1894.00

14:04:55

00077749884TRLO0

XLON

78

1894.00

14:04:55

00077749885TRLO0

XLON

457

1892.00

14:04:55

00077749886TRLO0

BATE

29

1892.00

14:04:55

00077749887TRLO0

BATE

170

1892.00

14:04:55

00077749888TRLO0

BATE

71

1892.00

14:04:55

00077749889TRLO0

BATE

139

1892.00

14:04:56

00077749890TRLO0

BATE

252

1890.00

14:04:57

00077749891TRLO0

XLON

243

1888.00

14:06:24

00077749930TRLO0

XLON

11

1888.00

14:14:40

00077750189TRLO0

XLON

26

1888.00

14:14:47

00077750196TRLO0

XLON

91

1888.00

14:16:42

00077750303TRLO0

XLON

2

1888.00

14:17:30

00077750332TRLO0

XLON

6

1888.00

14:17:30

00077750333TRLO0

XLON

2

1888.00

14:17:57

00077750348TRLO0

XLON

2

1888.00

14:18:05

00077750353TRLO0

XLON

92

1888.00

14:18:22

00077750392TRLO0

XLON

5

1888.00

14:18:35

00077750395TRLO0

XLON

5

1888.00

14:20:12

00077750485TRLO0

XLON

5

1888.00

14:20:12

00077750486TRLO0

XLON

138

1888.00

14:23:32

00077750903TRLO0

BATE

117

1888.00

14:23:32

00077750904TRLO0

BATE

2

1888.00

14:24:48

00077751009TRLO0

XLON

7

1888.00

14:24:48

00077751010TRLO0

XLON

110

1888.00

14:24:50

00077751011TRLO0

XLON

10

1888.00

14:24:55

00077751016TRLO0

XLON

1

1888.00

14:25:20

00077751052TRLO0

XLON

10

1888.00

14:25:35

00077751059TRLO0

XLON

7

1888.00

14:26:38

00077751113TRLO0

XLON

7

1888.00

14:26:59

00077751135TRLO0

XLON

92

1888.00

14:27:08

00077751141TRLO0

XLON

5

1888.00

14:27:08

00077751142TRLO0

XLON

5

1888.00

14:27:08

00077751143TRLO0

XLON

257

1888.00

14:32:08

00077751345TRLO0

XLON

19

1888.00

14:33:57

00077751418TRLO0

XLON

262

1886.00

14:33:57

00077751417TRLO0

BATE

284

1888.00

14:33:57

00077751426TRLO0

BATE

6

1886.00

14:34:44

00077751488TRLO0

XLON

11

1886.00

14:34:44

00077751487TRLO0

BATE

175

1892.00

14:40:37

00077751835TRLO0

XLON

51

1892.00

14:40:37

00077751836TRLO0

XLON

104

1892.00

14:41:26

00077751874TRLO0

XLON

5

1892.00

14:41:26

00077751875TRLO0

XLON

8

1892.00

14:41:26

00077751876TRLO0

XLON

41

1890.00

14:41:28

00077751877TRLO0

XLON

83

1890.00

14:42:00

00077751916TRLO0

XLON

88

1890.00

14:42:02

00077751920TRLO0

XLON

27

1894.00

14:54:25

00077752578TRLO0

XLON

9

1894.00

14:54:25

00077752579TRLO0

XLON

57

1894.00

14:54:25

00077752580TRLO0

XLON

2

1894.00

14:55:47

00077752689TRLO0

XLON

80

1894.00

14:55:47

00077752690TRLO0

XLON

5

1894.00

14:55:47

00077752691TRLO0

XLON

93

1894.00

14:55:48

00077752692TRLO0

XLON

265

1892.00

14:56:01

00077752708TRLO0

BATE

155

1892.00

14:56:01

00077752709TRLO0

BATE

98

1892.00

14:56:01

00077752710TRLO0

BATE

255

1898.00

15:07:39

00077753502TRLO0

XLON

389

1898.00

15:07:39

00077753503TRLO0

BATE

5

1898.00

15:10:00

00077753733TRLO0

BATE

236

1898.00

15:15:26

00077754139TRLO0

XLON

242

1898.00

15:15:26

00077754137TRLO0

BATE

286

1898.00

15:15:26

00077754138TRLO0

BATE

110

1896.00

15:15:26

00077754140TRLO0

BATE

168

1896.00

15:15:26

00077754141TRLO0

BATE

7

1894.00

15:22:19

00077754664TRLO0

XLON

117

1894.00

15:23:12

00077754762TRLO0

XLON

8

1894.00

15:24:47

00077754887TRLO0

XLON

62

1892.00

15:26:18

00077755065TRLO0

BATE

206

1892.00

15:26:18

00077755066TRLO0

BATE

252

1892.00

15:26:18

00077755064TRLO0

XLON

6

1888.00

15:31:56

00077755590TRLO0

XLON

17

1888.00

15:31:56

00077755591TRLO0

XLON

104

1888.00

15:34:43

00077755727TRLO0

XLON

5

1888.00

15:34:43

00077755728TRLO0

XLON

65

1886.00

15:34:45

00077755730TRLO0

XLON

141

1886.00

15:34:45

00077755732TRLO0

XLON

36

1886.00

15:34:45

00077755733TRLO0

XLON

233

1886.00

15:34:45

00077755731TRLO0

BATE

6

1884.00

15:49:20

00077756649TRLO0

BATE

49

1884.00

15:49:30

00077756651TRLO0

XLON

69

1884.00

15:49:30

00077756652TRLO0

XLON

16

1884.00

15:49:30

00077756653TRLO0

XLON

265

1886.00

15:54:47

00077756957TRLO0

XLON

282

1884.00

15:54:48

00077756958TRLO0

BATE

115

1884.00

15:59:47

00077757312TRLO0

XLON

32

1884.00

15:59:47

00077757313TRLO0

XLON

98

1884.00

15:59:47

00077757314TRLO0

XLON

247

1882.00

16:01:07

00077757402TRLO0

BATE

8

1882.00

16:01:07

00077757403TRLO0

BATE

76

1884.00

16:05:21

00077757688TRLO0

BATE

7

1884.00

16:05:24

00077757697TRLO0

BATE

143

1886.00

16:07:57

00077757880TRLO0

XLON

102

1886.00

16:07:57

00077757881TRLO0

XLON

85

1884.00

16:08:28

00077757911TRLO0

XLON

78

1884.00

16:09:38

00077757967TRLO0

XLON

27

1884.00

16:09:38

00077757968TRLO0

BATE

32

1884.00

16:14:39

00077758322TRLO0

XLON

77

1884.00

16:14:39

00077758323TRLO0

XLON

256

1884.00

16:14:39

00077758325TRLO0

XLON

144

1884.00

16:14:39

00077758324TRLO0

BATE

26

1884.00

16:14:39

00077758326TRLO0

BATE

119

1884.00

16:14:39

00077758327TRLO0

BATE

161

1884.00

16:14:39

00077758328TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.