Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, November 04
4 November 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1891.8018 pence per share:
Date of purchase:
3 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
17,000
Lowest price paid per share (GBp):
1882.0000
Highest price paid per share (GBp):
1902.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1891.8018
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,601,054. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,601,054. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1892.3760
12,000
BATS
1890.4236
5,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
40
1894.00
08:13:47
00077739393TRLO0
XLON
15
1894.00
08:13:47
00077739394TRLO0
XLON
246
1896.00
08:41:45
00077740282TRLO0
XLON
270
1902.00
08:49:50
00077740508TRLO0
XLON
284
1896.00
08:52:54
00077740621TRLO0
XLON
30
1892.00
08:54:58
00077740706TRLO0
XLON
31
1892.00
08:54:58
00077740707TRLO0
XLON
193
1892.00
08:54:58
00077740708TRLO0
XLON
197
1888.00
09:34:40
00077742244TRLO0
XLON
63
1888.00
09:34:40
00077742245TRLO0
XLON
78
1886.00
09:42:01
00077742582TRLO0
XLON
133
1886.00
09:42:02
00077742584TRLO0
XLON
65
1886.00
09:42:02
00077742585TRLO0
XLON
8
1896.00
09:56:09
00077743137TRLO0
XLON
353
1896.00
09:56:09
00077743138TRLO0
XLON
237
1892.00
10:03:17
00077743406TRLO0
XLON
59
1892.00
10:03:17
00077743407TRLO0
XLON
84
1890.00
10:07:25
00077743584TRLO0
XLON
66
1892.00
10:07:25
00077743585TRLO0
XLON
80
1892.00
10:07:25
00077743586TRLO0
XLON
7
1892.00
10:07:25
00077743587TRLO0
XLON
84
1892.00
10:14:37
00077743748TRLO0
XLON
270
1898.00
10:38:27
00077744345TRLO0
XLON
22
1894.00
10:41:15
00077744417TRLO0
XLON
250
1894.00
10:41:16
00077744418TRLO0
XLON
23
1894.00
10:59:53
00077745011TRLO0
XLON
46
1900.00
11:30:41
00077745769TRLO0
XLON
49
1900.00
11:30:41
00077745770TRLO0
XLON
76
1900.00
11:30:41
00077745771TRLO0
XLON
18
1900.00
11:30:41
00077745772TRLO0
XLON
84
1900.00
11:30:41
00077745773TRLO0
XLON
269
1898.00
11:31:24
00077745782TRLO0
XLON
66
1896.00
11:35:55
00077745848TRLO0
XLON
126
1896.00
11:36:40
00077745869TRLO0
XLON
74
1896.00
11:40:08
00077745929TRLO0
XLON
97
1896.00
12:00:19
00077746371TRLO0
XLON
6
1900.00
12:04:47
00077746460TRLO0
XLON
75
1900.00
12:04:57
00077746461TRLO0
XLON
88
1900.00
12:04:57
00077746462TRLO0
XLON
88
1900.00
12:04:57
00077746463TRLO0
XLON
26
1900.00
12:14:27
00077746681TRLO0
XLON
11
1900.00
12:14:27
00077746682TRLO0
XLON
7
1900.00
12:14:27
00077746683TRLO0
XLON
2
1900.00
12:14:27
00077746684TRLO0
XLON
92
1900.00
12:14:27
00077746685TRLO0
XLON
2
1900.00
12:14:27
00077746686TRLO0
XLON
169
1896.00
12:25:43
00077746937TRLO0
XLON
82
1896.00
12:25:43
00077746938TRLO0
XLON
144
1892.00
12:32:39
00077747096TRLO0
XLON
100
1892.00
12:32:39
00077747097TRLO0
XLON
82
1892.00
12:56:05
00077747741TRLO0
XLON
83
1892.00
12:57:16
00077747767TRLO0
XLON
79
1892.00
12:58:43
00077747791TRLO0
XLON
2
1892.00
12:58:43
00077747792TRLO0
XLON
229
1892.00
12:58:43
00077747793TRLO0
XLON
273
1894.00
13:16:01
00077748368TRLO0
XLON
289
1892.00
13:16:56
00077748431TRLO0
XLON
66
1894.00
13:16:56
00077748432TRLO0
XLON
74
1894.00
13:16:56
00077748433TRLO0
XLON
19
1894.00
13:16:56
00077748434TRLO0
XLON
120
1894.00
14:04:55
00077749882TRLO0
XLON
400
1894.00
14:04:55
00077749883TRLO0
XLON
447
1894.00
14:04:55
00077749884TRLO0
XLON
78
1894.00
14:04:55
00077749885TRLO0
XLON
457
1892.00
14:04:55
00077749886TRLO0
BATE
29
1892.00
14:04:55
00077749887TRLO0
BATE
170
1892.00
14:04:55
00077749888TRLO0
BATE
71
1892.00
14:04:55
00077749889TRLO0
BATE
139
1892.00
14:04:56
00077749890TRLO0
BATE
252
1890.00
14:04:57
00077749891TRLO0
XLON
243
1888.00
14:06:24
00077749930TRLO0
XLON
11
1888.00
14:14:40
00077750189TRLO0
XLON
26
1888.00
14:14:47
00077750196TRLO0
XLON
91
1888.00
14:16:42
00077750303TRLO0
XLON
2
1888.00
14:17:30
00077750332TRLO0
XLON
6
1888.00
14:17:30
00077750333TRLO0
XLON
2
1888.00
14:17:57
00077750348TRLO0
XLON
2
1888.00
14:18:05
00077750353TRLO0
XLON
92
1888.00
14:18:22
00077750392TRLO0
XLON
5
1888.00
14:18:35
00077750395TRLO0
XLON
5
1888.00
14:20:12
00077750485TRLO0
XLON
5
1888.00
14:20:12
00077750486TRLO0
XLON
138
1888.00
14:23:32
00077750903TRLO0
BATE
117
1888.00
14:23:32
00077750904TRLO0
BATE
2
1888.00
14:24:48
00077751009TRLO0
XLON
7
1888.00
14:24:48
00077751010TRLO0
XLON
110
1888.00
14:24:50
00077751011TRLO0
XLON
10
1888.00
14:24:55
00077751016TRLO0
XLON
1
1888.00
14:25:20
00077751052TRLO0
XLON
10
1888.00
14:25:35
00077751059TRLO0
XLON
7
1888.00
14:26:38
00077751113TRLO0
XLON
7
1888.00
14:26:59
00077751135TRLO0
XLON
92
1888.00
14:27:08
00077751141TRLO0
XLON
5
1888.00
14:27:08
00077751142TRLO0
XLON
5
1888.00
14:27:08
00077751143TRLO0
XLON
257
1888.00
14:32:08
00077751345TRLO0
XLON
19
1888.00
14:33:57
00077751418TRLO0
XLON
262
1886.00
14:33:57
00077751417TRLO0
BATE
284
1888.00
14:33:57
00077751426TRLO0
BATE
6
1886.00
14:34:44
00077751488TRLO0
XLON
11
1886.00
14:34:44
00077751487TRLO0
BATE
175
1892.00
14:40:37
00077751835TRLO0
XLON
51
1892.00
14:40:37
00077751836TRLO0
XLON
104
1892.00
14:41:26
00077751874TRLO0
XLON
5
1892.00
14:41:26
00077751875TRLO0
XLON
8
1892.00
14:41:26
00077751876TRLO0
XLON
41
1890.00
14:41:28
00077751877TRLO0
XLON
83
1890.00
14:42:00
00077751916TRLO0
XLON
88
1890.00
14:42:02
00077751920TRLO0
XLON
27
1894.00
14:54:25
00077752578TRLO0
XLON
9
1894.00
14:54:25
00077752579TRLO0
XLON
57
1894.00
14:54:25
00077752580TRLO0
XLON
2
1894.00
14:55:47
00077752689TRLO0
XLON
80
1894.00
14:55:47
00077752690TRLO0
XLON
5
1894.00
14:55:47
00077752691TRLO0
XLON
93
1894.00
14:55:48
00077752692TRLO0
XLON
265
1892.00
14:56:01
00077752708TRLO0
BATE
155
1892.00
14:56:01
00077752709TRLO0
BATE
98
1892.00
14:56:01
00077752710TRLO0
BATE
255
1898.00
15:07:39
00077753502TRLO0
XLON
389
1898.00
15:07:39
00077753503TRLO0
BATE
5
1898.00
15:10:00
00077753733TRLO0
BATE
236
1898.00
15:15:26
00077754139TRLO0
XLON
242
1898.00
15:15:26
00077754137TRLO0
BATE
286
1898.00
15:15:26
00077754138TRLO0
BATE
110
1896.00
15:15:26
00077754140TRLO0
BATE
168
1896.00
15:15:26
00077754141TRLO0
BATE
7
1894.00
15:22:19
00077754664TRLO0
XLON
117
1894.00
15:23:12
00077754762TRLO0
XLON
8
1894.00
15:24:47
00077754887TRLO0
XLON
62
1892.00
15:26:18
00077755065TRLO0
BATE
206
1892.00
15:26:18
00077755066TRLO0
BATE
252
1892.00
15:26:18
00077755064TRLO0
XLON
6
1888.00
15:31:56
00077755590TRLO0
XLON
17
1888.00
15:31:56
00077755591TRLO0
XLON
104
1888.00
15:34:43
00077755727TRLO0
XLON
5
1888.00
15:34:43
00077755728TRLO0
XLON
65
1886.00
15:34:45
00077755730TRLO0
XLON
141
1886.00
15:34:45
00077755732TRLO0
XLON
36
1886.00
15:34:45
00077755733TRLO0
XLON
233
1886.00
15:34:45
00077755731TRLO0
BATE
6
1884.00
15:49:20
00077756649TRLO0
BATE
49
1884.00
15:49:30
00077756651TRLO0
XLON
69
1884.00
15:49:30
00077756652TRLO0
XLON
16
1884.00
15:49:30
00077756653TRLO0
XLON
265
1886.00
15:54:47
00077756957TRLO0
XLON
282
1884.00
15:54:48
00077756958TRLO0
BATE
115
1884.00
15:59:47
00077757312TRLO0
XLON
32
1884.00
15:59:47
00077757313TRLO0
XLON
98
1884.00
15:59:47
00077757314TRLO0
XLON
247
1882.00
16:01:07
00077757402TRLO0
BATE
8
1882.00
16:01:07
00077757403TRLO0
BATE
76
1884.00
16:05:21
00077757688TRLO0
BATE
7
1884.00
16:05:24
00077757697TRLO0
BATE
143
1886.00
16:07:57
00077757880TRLO0
XLON
102
1886.00
16:07:57
00077757881TRLO0
XLON
85
1884.00
16:08:28
00077757911TRLO0
XLON
78
1884.00
16:09:38
00077757967TRLO0
XLON
27
1884.00
16:09:38
00077757968TRLO0
BATE
32
1884.00
16:14:39
00077758322TRLO0
XLON
77
1884.00
16:14:39
00077758323TRLO0
XLON
256
1884.00
16:14:39
00077758325TRLO0
XLON
144
1884.00
16:14:39
00077758324TRLO0
BATE
26
1884.00
16:14:39
00077758326TRLO0
BATE
119
1884.00
16:14:39
00077758327TRLO0
BATE
161
1884.00
16:14:39
00077758328TRLO0
BATE
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916