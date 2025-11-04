Liestal - Bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) gehen die Aufräumarbeiten nach dem Radicant-Aus weiter. Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi tritt Ende Jahr nicht nur von diesem Amt zurück, sondern verlässt dann auch den Bankrat der BLKB, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Vakanz im BLKB-Bankrat soll wieder besetzt werden, so das Communiqué weiter. Der Prozess zur Neubesetzung des Radicant-Verwaltungsratspräsidiums ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.