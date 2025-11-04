Liestal - Bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) gehen die Aufräumarbeiten nach dem Radicant-Aus weiter. Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi tritt Ende Jahr nicht nur von diesem Amt zurück, sondern verlässt dann auch den Bankrat der BLKB, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Vakanz im BLKB-Bankrat soll wieder besetzt werden, so das Communiqué weiter. Der Prozess zur Neubesetzung des Radicant-Verwaltungsratspräsidiums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab