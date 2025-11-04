Winterthur - Patric Deflorin wird neuer CEO der AXA Schweiz. Er folgt per 1. Januar 2026 auf Fabrizio Petrillo. Der Verwaltungsrat der AXA Schweiz hat Patric Deflorin per 1. Januar 2026 zum neuen CEO ernannt. Er folgt auf Fabrizio Petrillo, der sich nach 16 erfolgreichen Jahren bei der AXA Schweiz entschlossen hat, ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen. Patric Deflorin ist seit April 2025 als Leiter Distribution und Mitglied ...

