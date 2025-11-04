Schaeffler hat am Dienstag Zahlen vorgelegt und bestätigt: Das dritte Quartal fiel besser aus als befürchtet. Bereits am 28. Oktober hatten die Franken vorläufige Zahlen gemeldet, die nochmals bestätigt wurden. Spannender waren dagegen Informationen zum Effizienzprogramm, das Millionen einsparen soll und ein Verkauf in China.Die finalen Q3-Daten bestätigen das Bild aus vergangener Woche: Währungsbereinigt wuchs der Umsatz um 1,3 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten ...

