Schaeffler hat im dritten Quartal vor allem wegen Wertminderungen infolge einer Softwareumstellung seinen Verlust ausgeweitet. So lag der Nettoverlust im dritten Quartal bei 287 Millionen Euro.Im Jahr zuvor hat Schaeffler ebenfalls rote Zahlen verbucht, der Verlust war aber mit 45 Millionen Euro deutlich kleiner ausgefallen. Als Gründe sind hierfür weitere Kosten für den laufenden Stellenabbau in Europa, aber auch Wertminderungen, die das Unternehmen für die Umstellung der SAP-Betriebssoftware auf eine Cloudlösung in die Bücher nahm, zu nennen. Schaefflers Umsatz ging im dritten Quartal um zwei Prozent auf 5,83 Milliarden Euro zurück, was allerdings vorwiegend am schwachen US-Dollar lag. …