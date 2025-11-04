DJ PTA-News: Vidac Pharma Holding PLC: Genehmigung einer klinischen Studie in Deutschland nach CTIS-Aktualisierung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Vidac Pharma Holding PLC: Genehmigung einer klinischen Studie in Deutschland nach CTIS-Aktualisierung

London (pta000/04.11.2025/10:25 UTC+1)

Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das neuartige Therapien für onkologische und onkodermatologische Indikationen entwickelt, gibt bekannt, dass seine klinische Studie in Deutschland genehmigt wurde.

"Dies wird die erste klinische Studie sein, die speziell auf die Beseitigung hochproliferativer aktinischer Keratosen (AK) abzielt, bei denen das Risiko besteht, dass sie zu Plattenepithelkarzinomen, einer potenziell metastasierenden Krebsart, fortschreiten", erklärte Dr. Eyal Breitbart, CTO von Vidac Pharma.

Die Genehmigung folgt auf eine kürzlich erfolgte Aktualisierung im Clinical Trials Information System (CTIS) und markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein im laufenden klinischen Entwicklungsprogramm von Vidac Pharma. Diese Genehmigung ermöglicht die Aufnahme von Studienaktivitäten in Deutschland und erweitert die klinische Präsenz des Unternehmens in Europa weiter.

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr über die Genehmigung, diese spezifische Studie in Deutschland beginnen zu können", sagte Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und CEO von Vidac Pharma. "Ohne die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Prof. Thomas Dirschka vom Centroderm in Wuppertal und seinem Team sowie die gründliche Arbeit aller unserer Mitarbeiter sowohl intern als auch in Deutschland wäre dies nicht möglich gewesen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um unsere bahnbrechenden Therapien Patienten in ganz Europa zugänglich zu machen. Dem Vidac-Team ist es gelungen, neue kleine Moleküle zu entwickeln, die erstmals den Warburg-Effekt umkehren - ein einzigartiges Merkmal aller Krebsarten, das vor 100 Jahren von Dr. Otto Warburg, dem renommierten deutschen Biochemiker, entdeckt wurde. Nun arbeitet das Team an neuen Anwendungen für diesen ersten Wirkstoff seiner Klasse mit völlig neuartiger Wirkungsweise."

"Vidac Pharma arbeitet weiterhin eng mit den europäischen Zulassungsbehörden zusammen, um höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Compliance in allen klinischen Entwicklungsprogrammen zu gewährleisten", erklärte Sandra Gamzon, MBA, Chief Operating Officer von Vidac Pharma.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc Dr. Max Herzberg 20-22 Wenlock Road London N1 7GU Vereinigtes Königreich http://www.vidacpharma.com/ investors@vidacpharma.com +972-54-4257381

Über Vidac Pharma Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Erforschung und Entwicklung von erstklassigen Medikamenten widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkologisch-dermatologischen Erkrankungen leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Tumormikroumgebung modifiziert und dabei auf die Überexpression und falsche Verankerung des Hexokinase-2-Stoffwechselkontrollpunkts (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Tumormikroumgebung zu renormalisieren und selektiv ihren programmierten Tod zu provozieren, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Medikamentenkandidat von Vidac Pharma, hat sich als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) erwiesen, während Zwischenergebnisse bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) in Phase-2-Studien am Menschen eine positive Wirkung zeigten.

Wichtige Informationen Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "wird", "plant", "fortsetzen", "laufend", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben" oder "sollte", und umfassen Aussagen des Unternehmens zu den beabsichtigten Ergebnissen seiner Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Aussender: Vidac Pharma Holding PLC 20-22 Wenlock Road N1 7GU London Vereinigtes Königreich Ansprechpartner: Sandra Gamzon Tel.: +972 544 999951 E-Mail: investors@vidacpharma.com Website: www.vidacpharma.com ISIN(s): GB00BM9XQ619 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart

