EQS-News: ZEAL Network SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
ZEAL bestätigt profitables Wachstum und hebt Prognose an
Hamburg, 05. November 2025. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 bei Umsatz und EBITDA ein deutliches Wachstum erzielt. Der Konzernumsatz stieg um 34 Prozent auf € 162,6 Millionen (2024: € 121,0 Millionen). Das EBITDA wuchs überproportional um 55 Prozent auf € 54,1 Millionen (2024: € 35,0 Millionen).
Games-Geschäft wächst um 51 Prozent
Das Games-Geschäft entwickelte sich in den ersten neun Monaten des Jahres ebenfalls erfreulich. ZEAL hat das Spiele-Portfolio im B2C-Bereich unter anderem durch neue Partnerschaften mit renommierten Games-Entwicklern wie Greentube und GGames auf knapp 600 Titel ausgebaut und die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Games auf € 10,3 Millionen gesteigert (2024: € 6,8 Millionen).
Gezieltes Marketing führt zu Rekord-Kundenwachstum
Deutlicher Anstieg bei EBITDA und EBIT
Prognose angehoben
Über ZEAL
ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe über eine Million aktive Kund:innen und mehr als 250 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24 die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 hat die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.
Pressekontakt:
05.11.2025 CET/CEST
05.11.2025 CET/CEST