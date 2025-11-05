Ratings & Research: Goliath Resources - Stifel-Analysten sehen Verdopplungspotenzial!

Anzeige / Werbung

Goliath Resources: Stifel bestätigt "Kaufen" und 5,00 CAD Kursziel - Surebet im Golden Triangle mit starken Bohrergebnissen, Infrastrukturvorteilen und finanziertem Bohrprogramm 2026.

Goliath Resources (TSX-V: GOT / WKN A2P063) steht im Fokus einer neuen Analystenstudie: Die Experten von Stifel Nicolaus Canada Inc. bedenken das Papier des langjährigen Goldinvest.de-Favoriten mit dem Rating "kaufen" und einem Kursziel von 5,00 CAD je Aktie. Vom aktuellen Kurs aus ist das ein Kurspotenzial von 100%. Begründet wird dies mit der rasch wachsenden Surebet-Entdeckung im kanadischen Golden Triangle, die laut Studie das Potenzial auf eine hochgradige Goldentdeckung von mehreren Millionen Unzen Gold aufweist.

Neben starken Bohrabschnitten verweisen die Analysten auf Lagevorteile - <10 km bis zu einem Tiefwasserhafen sowie Nähe zu Strom- und Straßenanbindung - und auf das voll finanzierte Bohrprogramm 2026 (geplant: 40.000 Meter).

Die Stifel-Analysten betonen, dass Goliath Resources über fünf Feldsaisons mehr als 150 Kilometer an Bohrungen auf der Surebet-Entdeckung niedergebracht hat und dabei eine nahezu durchgängige Goldtrefferquote erzielte. Im laufenden Datenzyklus sollen zudem weitere Ergebnisse aus dem groß angelegten 2025er Programm (u. a. die Ergebnisse von 88 noch ausstehenden Bohrungen) sukzessive veröffentlicht werden.

Die Autoren sehen zwei Treiber für eine mögliche Neubewertung: erstens zusätzliche Bohrmeter zur Erhöhung der geologischen Sicherheit; zweitens die Kombination aus hochgradigen Abschnitten und infrastrukturnaher Lage, die das Entwicklungsprofil des Projekts grundsätzlich begünstigen kann.

Bohrergebnisse im Vergleich: Surebet unter den Top-Resultaten Nordamerikas

Laut den Experten zählen gleich 18 Bohrabschnitte von Surebet zu den Top-250 Explorationsergebnissen Nordamerikas seit 2020 - darunter zwei unter den Top-5 (gemessen in Gramm × Meter). Im Quervergleich stellen die Autoren die ersten 150 Bohrungen bei Surebet den ersten 150 Bohrungen der früheren Dixie-Entdeckung (Great Bear Resources, 2022 an Kinross verkauft) gegenüber: Surebet komme auf durchschnittlich 124 g×m, die LP-Zone auf 129 g×m (Differenz ~4%). Beim gewichteten Schnitt aus Gehalt × Mächtigkeit nennt die Studie für Surebet 8,63 g/t Au über 15,64 m; die LP-Zone wird mit 4,0 g/t Au über 20,73 m angegeben.

Der Hinweis der Analysten: Kein Goldsystem gleicht dem anderen. Dennoch deuten die bisherigen Daten darauf hin, dass Surebet im Frühstadium steckt und weitere Bohrungen entscheidend für Ausdehnung, Kontinuität und Geometriemodell sind. Ergänzend verweist die Studie auf die Bonanza-Zone als zweiten Schwerpunkt innerhalb des Trends.

Golden Triangle: Infrastrukturvorteil und regionale Kennzahlen

Ein zentrales Argument der Stifel-Analysten sind Infrastruktur und Lage von Goliath Resources Golddigger-Projekt im Golden Triangle (Nordwest-B.C.). Die Mineralisierung liegt laut Studie <10 km vom Tiefwasserhafen (Hastings Arm) entfernt und <30 km von Kitsault, einem ehemaligen Industriestandort mit Stromanschluss, saisonaler Straßenanbindung und Unterkünften.

Regional verweisen die Autoren auf eine hohe Entdeckungsrate im Golden Triangle der vergangenen Jahre; außerdem seien Transaktionen in der Region seit 2021 im Schnitt bei rund 3,1% des In-situ-Werts erfolgt (Richtgröße auf Basis abgeschlossener Deals). Aus Sicht der Analysten bietet Goliath Resources damit einen Hebel auf jeden investierten Bohr-Dollar, sofern die Bohrergebnisse die geologischen Modelle weiter stützen.

Explorationsziel, Bewertungsvergleich und Modellannahmen der Studie

Auf Basis vorläufiger Auswertungen skizziert die Analyse von Stifel für Goliath Resources ein Explorationsziel von rund 4,3 Mio. Unzen Gold (etwa 22,6 Mio. t @ 5,8 g/t Au). Ein Großteil der angenommenen Unzen verteilt sich demnach auf die Zonen Surebet und Bonanza mit durchschnittlichen Mächtigkeiten um ~8,8 m. Im Bewertungsvergleich leiten die Analysten für Goliath Resources einen impliziten Wert von etwa 68 USD/Unze (~1,7% In-situ) ab - nach Gehalt bereinig rund 12 USD / Unze. Zum Vergleich: Die GBR/Kinross-Transaktion wird in der Studie mit ~16,1% In-situ (~98 US-$/oz, nach Gehalt bereinigt) genannt. (Allerdings verfügten diese Projekte zum Transaktionszeitpunkt laut den Experten über deutlich umfangreichere Datensätze und Fortschrittsgrade.)

Zur Modellierung entwirft die Analyse ein mögliches Minenszenario: 205.000 Unzen Gold pro Jahr bei 4.000 t/Tag über 11 Jahre undAISC (All-in Sustaining Costs) von 1.258 USD pro Unze werden angesetzt. Laut Stifel Nicolaus fallen dabei Anfangsinvestition von 815 Mio. USD an, liegt der abgeleitete NPV5% bei 2,07 Mrd. CAD (bei 3.000 USD pro Unze Gold) und wird ein durchschnittlicher Free Cashflow von ~320 Mio. USD pro Jahr erzielt! Aus dem Verhältnis von Börsenwert zu NAV (genannt wird ~0,30× P/NAV) und einem Ziel-Multiplikator von 0,55× P/NAV begründen die Analysten damit Studie Kursziel von 5,00 CAD für die Goliath-Aktien.

Fazit: Stifel sieht Goliath Resources mit Surebet im Zentrum einer Region, die seit Jahren für hochgradige Entdeckungen steht. Die Kombination aus hochgradigen Bohrabschnitten, lagerstättennahem Zugang zur Infrastruktur und einem bereits finanzierten Bohrprogramm für 2026 wird besonders betont. Entsprechend vergeben die Analysten das Rating "kaufen".

