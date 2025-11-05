ZEAL setzte seine Erfolgsserie im dritten Quartal 2025 fort und übertraf erneut die Erwartungen, was die Stärke seines skalierbaren, plattformgetriebenen Modells unterstreicht. Angespornt durch zwei aufeinanderfolgende Eurojackpot-Höhen und einem erhöhten durchschnittlichen Preisniveau stieg das Engagement der Spieler erheblich, was die billings um 30% im Vergleich zum Vorjahr und die Einnahmen um 38% auf EUR 61,1m erhöhte und damit unsere Schätzung von EUR 54 bis 56,5m komfortabel übertraf. Wie erwartet normalisierte sich die EBITDA-Marge im dritten Quartal auf 30,7% (-3pp im Jahresvergleich; mwb-Schätzung: ca. 30%), nachdem die außerordentlich starke Marge des ersten Halbjahres bei 34,8% lag. Dies spiegelt vor allem die erhöhte Marketingausgaben zur Unterstützung des Wachstums wider. Die anhaltende Kundenexpansion, starke Dynamik der Bruttomargen und der Erfolg von ZEALs neuen Vertikalen stärken das Vertrauen in ein weiteres potenzielles Übertreffen der Prognosen und eine fortgesetzte Margenausweitung. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR 67,00 (alt: EUR 65,00) und bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research