AUTO1 hat im dritten Quartal 2025 Rekordzahlen erzielt und übertraf sowohl unsere als auch die Markterwartungen deutlich. Der Umsatz der Gruppe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 33% auf 2,12 Milliarden Euro, der Bruttogewinn um 38% auf 257,7 Millionen Euro (Marge 12,1%) und das bereinigte EBITDA um 51% auf 51,9 Millionen Euro (Marge 2,4%), was einen neuen Rekord darstellt. Das Merchant-Geschäft wuchs um 22% bei den Einheiten und um 29% beim Umsatz, während Autohero mit +42% bei den Einheiten, +49% beim Umsatz und +68% beim Bruttogewinn herausstach, unterstützt durch höhere Preise, schnellere Lieferung und verbesserte Effizienz in der Aufbereitung. Der Vorstand hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 in allen Bereichen angehoben. Wir haben unsere Schätzungen ebenfalls nach oben angepasst und unser Kursziel auf 33,00 Euro (alt: 32,00 Euro) erhöht, während wir die Einstufung auf HOLD beibehalten, da die Aktie nahe unserem fairen Wert handelt, nach der positiven Reaktion des Aktienkurses. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research