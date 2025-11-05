Vestas hat im dritten Quartal mit einem operativen Gewinnsprung und deutlich gesunkenen Produktionskosten die Erwartungen klar übertroffen. Trotz der starken Zahlen und eines Kurssprungs von über 8 Prozent senkte der Windkraftkonzern jedoch seine Jahresprognose - vor allem wegen Unsicherheiten im Offshore-Bereich und schwächerem Servicegeschäft. Ein neues Aktienrückkaufprogramm soll das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
