Erneuerbare Energien sind am Mittwoch an der Börse sehr gefragt. Die Aktien des Windturbinenbauers Vestas und des Solar-Wechselrichterherstellers SolarEdge notieren dabei mit Kurssprüngen von 15 respektive 20 Prozent besonders deutlich im Plus. Beide Konzerne konnten mit ihren Quartalszahlen bei den Anlegern punkten.Vestas hat im Q3 vor allem dank eines starken Onshore-Geschäfts (Turbinen an Land) den Umsatz zum Vorjahr um drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro und das EBIT um satte 77 Prozent auf ...

