Mit Spannung wurde der Quartalsbericht von Kinross Gold erwartet. Dass aktuell der Goldpreis unter Druck steht und zudem eine imposante Übernahmewelle durch den Sektor rollt, erhöhte die Brisanz der Veröffentlichung.Goldpreis unter Druck, massive Übernahmewelle rollt Der Goldsektor sorgt seit Monaten unablässig für jede Menge Gesprächsstoff. War es bis vor kurzem die imposante Goldpreisrallye, die alle in Atem hielt, ist es nun die Korrektur des Goldpreises und die Unsicherheit darüber, wie es mit ihm weitergeht, die Nervosität schürt. Gleichzeitig rollt eine wuchtige Übernahmewelle durch den Gold-Silbersektor. Die zurückliegende Preisrallye hat die Kassen der Produzenten zum Bersten …