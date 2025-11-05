Psychedelika-Boom voraus? Studie prognostiziert Wachstum von über 12% p.a. bis 2030 - diese Aktien stehen im Fokus

Anzeige / Werbung

Der Markt für Psychedelika erlebt eine Renaissance. Immer mehr Studien bestätigen das therapeutische Potenzial von Substanzen wie Psilocybin oder MDMA, und die Akzeptanz in Medizin und Gesellschaft nimmt zu. Laut aktuellen Prognosen soll der globale Markt für psychedelische Therapien bis 2030 deshalb jährlich um mehr als zwölf Prozent wachsen. Damit eröffnet sich ein Zukunftsfeld, in dem sich neben etablierten Biotech-Unternehmen auch spezialisierte Anbieter wie Bioxyne Limited (WKN A3D3JZ, ISIN AU0000235478) positionieren.

Wachstumsmarkt mit medizinischer Relevanz

Psychedelika gelten als Hoffnungsträger in der Behandlung von Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen. Inzwischen haben erste Länder begonnen, die klinische Anwendung unter kontrollierten Bedingungen zuzulassen - ein entscheidender Schritt, der der gesamten Branche Rückenwind verleiht. Davon könnte auch Bioxyne profitieren. Das in Australien ansässige Unternehmen hat sich von einem Anbieter probiotischer Nahrungsergänzungsmittel zu einem breit aufgestellten Gesundheitsunternehmen mit Fokus auf neuartige Therapieansätze entwickelt.

Bioxyne verfolgt dabei eine zweigleisige Strategie: Einerseits stellt das Unternehmen pharmazeutische Wirkstoffe her, darunter auch psychedelische Substanzen wie Psilocybin und MDMA, andererseits engagiert es sich im Aufbau eigener klinischer Programme. Durch diese Kombination aus Produktions- und Entwicklungs-Know-how schafft Bioxyne eine Plattform, die von der steigenden Nachfrage nach medizinischen Psychedelika profitieren könnte. Die Erteilung einer Lizenz zur Herstellung kontrollierter Substanzen in Australien markiert dabei einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur internationalen Expansion.

Compass Pathways und Atai Life Sciences treiben Forschung voran

Während Bioxyne den Zugang zur Produktions- und Zulieferkette forciert, konzentrieren sich größere Akteure auf die klinische Entwicklung eigener Wirkstoffe. So gilt Compass Pathways plc (WKN A2QCNM, ISIN GB00BL6L8G24) als einer der Pioniere im Bereich der Psilocybin-basierten Therapie gegen behandlungsresistente Depressionen. Mit seinem Wirkstoffkandidaten COMP360 steht das Unternehmen bereits kurz vor der potenziellen Zulassung.

Ebenfalls führend ist Atai Life Sciences (WKN A2JH6X, ISIN US04622F1021), ein US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das eine Plattformstrategie verfolgt und mehrere Substanzen für die Behandlung von Depression, Angststörungen und Suchterkrankungen entwickelt. Atai bündelt dabei verschiedene Tochtergesellschaften und Partnerprojekte, um Forschung, klinische Studien und potenzielle Zulassungen effizient voranzutreiben. Beide Unternehmen verdeutlichen, dass Pipeline-Entwicklung und regulatorische Akzeptanz in den kommenden Jahren wichtige Treiber für die Bewertung der Branche sein dürften.

Der globale Psychedelika-Markt steht noch am Anfang seiner Entwicklung, doch die Weichen für langfristiges Wachstum sind gestellt. Denn steigende Investitionen, eine fortschreitende klinische Forschung und wachsende gesellschaftliche Akzeptanz sprechen dafür, dass sich der Trend fortsetzen wird. Bioxyne Limited könnte dabei von seiner Produktionslizenz und dem frühen Markteintritt profitieren, während Compass Pathways und Atai Life Sciences den Weg zu therapeutischen Zulassungen ebnen.

