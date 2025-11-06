Aufwärtsdynamik wird anhalten: ???????Nach der technischen Korrektur: Wann zündet der Goldpreis die nächste Stufe?

Anzeige / Werbung

Wer, wie der Goldpreis, so schnell so atemberaubende Höhen erreicht hat, muss bisweilen eine kurze Verschnaufpause einlegen, um danach die nächste Stufe nach oben zu nehmen.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc. und Hannan Metals Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 06.11.2025, 05:48 Uhr Europa/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach einer historischen Preisrallye gab der Goldpreis vor kurzem etwas nach. Für die meisten Marktteilnehmer waren es vor allem ein leicht erstarkender US-Dollar, eine geringere Nachfrage nach sicheren Anlagen und Gewinnmitnahmen der Händler, die für den kurzzeitigen Stopp des atemberaubenden Goldpreis-Bullenritts verantwortlich waren. Ebenso einig sind sich die Marktakteure aber auch darüber, dass langfristig betrachtet, die Fundamentaldaten für die nächste Etappe einer Goldpreisrallye immer noch intakt sind:

Stichwort "De-Dollarisierung": Mit Blick auf anhaltende makroökonomische Unsicherheiten könnten die globalen Zentralbanken in absehbarer Zeit mehr Gold als US-Dollar halten. Über die Statistik hinaus, verstärken die Goldkäufe der Zentralbanken die Nachfragezyklen, weil sie professionellen und privaten Investoren ebensolche Kaufimpulse geben.

Quelle: Apollo Academy

Der Goldappetit der asiatischen Wirtschaftsschwergewichte China und Indien bleibt auf einem hohen Niveau. Mit Stand Mitte 2025 verfügte China offiziell über 2.264 Tonnen an Goldreserven, wobei höhere Mengen sogar wahrscheinlicher sind1.

Quelle: Apollo Academy

Alles in allem könnten diese Treiber Analysten zufolge den Goldpreis bis zum Jahr 2026 auf 5.000,- USD/Unze treiben und sogar sensationelle 10.000,- USD/Unze erreichen, wenn Leitwährungen wie eben der US-Dollar weiterhin an Vertrauen verlieren.

In diesem Szenario bieten Investments in Goldminenunternehmen die Möglichkeit auf einen starken Hebel, weil diese Unternehmen von höheren Gewinnen und Cashflows profitieren. Hinzu kommt, dass viele dieser Player immer noch auf Basis eines sehr viel niedrigeren Goldpreises gehandelt und bewertet werden, was zu erheblichen Neubewertungen führen kann.

Quelle: Tavi Costa via X

Genau hier kommen dynamische Goldmarkt-Durchstarter wie U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) und Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ins Spiel.

"Whistler'-Exploration: Pipeline von vielversprechenden Zielen treibt weiteres Wachstum voran!

U.S. GoldMinings (WKN: A3D7H8) 100% unternehmenseigenes Gold-Kupfer-Projekt "Whistler' in Alaska beherbergt kombinierte rund 6,5 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "Angezeigt' und fast 4,2 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "Abgeleitet', verteilt auf gleich drei hochgradige Gold-Kupfer-Porphyr Lagerstätten ("Whistler', "Raintree West' und "Island Mountain').

Zudem ist "Whistler' quasi nahtlos an eine moderne Infrastruktur angebunden und wird bald durch das bundesstaatliche "West Susitna Access Project' mit der bestehenden Autobahn-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur im östlichen Teil von "Matanuska-Susitna Borough' verbunden sein, was quasi einem direkten Zugang zu Alaskas Hauptstadt Anchorage bedeutet.

Mit diesen Standortvorteilen im Rücken, setzt U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) bei seinem Flaggschiffprojekt konsequent auf Wachstum und Wertsteigerung. Das unterstreichen die jüngsten Explorationserfolge auf beeindruckende Art und Weise.

So konnten mit dem Sommererkundungsprogramm auch die "Scout'-Bohrungen über dem "Whistler Orbit' abgeschlossen werden. Auf dem 7,5 km x 4,5 km großen "Porphyr-Cluster' mit gleich mehreren vielversprechenden Zielen wurden insgesamt 169 "Scout'-Bohrlöcher in einem systematischen Raster niedergebracht. Außerdem konnten dort bei Erkundungsbohrungen an der Oberfläche des Grundgesteins mehrere Vorkommen von neuem porphyrischem Intrusivgestein kartiert werden ebenso wie U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) auf positive Indizien für oberflächennahe Ziele gestoßen ist.

Quelle: U.S. GoldMining

Beim erfolgreichen Abschluss der Kartierung und von systematischen geochemischen Oberflächenprobenahme des "Muddy Creek' Intrusion-bezogenen Goldsystems, konnten neue Zonen mit vielversprechenden Merkmale für Intrusion-bezogenene Goldsysteme identifiziert werden. Die von Kinross Gold betriebene Goldmine "Fort Knox' (mit einer Produktion von 334.519 Unzen in 2024) und die von Snowline Gold entwickelte Goldlagerstätte "Valley' (mit einer Mineralienressource von satten 76 Millionen Tonnen zu 1,66 g/t Au für 4,05 Millionen Unzen) - beide in Alaska - verfügen über ähnliche Marker.

Insgesamt wurden bei "Muddy Creek' 106 Gesteinsproben und 7 Schlammproben entnommen, auf deren Analyse man nun gespannt wartet. Was in jedem Fall schon auf dem Tisch liegt, sind die Ergebnisse der Kartierung. Und die haben es in sich, wurden dabei doch Adern identifiziert, die reichlich bis massive Sulfide enthalten, darunter auch antimonhaltige Mineralien.

So stark aufgestellt, treibt U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) die im Frühsommer angekündigte Fertigstellung der ersten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für "Whistler' voran. Mit Blick auf die erstklassigen Rückgewinnungsraten von bis zu 85,3% bei Gold und 79,1% bei Kupfer, die im Rahmen der kombinierten Sulfidflotations- und Laugungstests gewonnen wurden, sind grandiose Gehalte zu erwarten.

Hannan Metals powered sein peruanisches Asset "Valiente' weiter voran!

Viele Tausende Kilometer weiter im Süden entwickelt mit Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ein weiterer hungriger Explorer ein Power-Projekt entschlossen weiter. "Valiente' besteht aus 18 bedeutenden Kupfer-Gold-Porphyr-, Skarn- und epithermale Systemen, die sich in einem neuen, unerforschten Miozän-Gürtel befinden. Mit "Previsto' konnte ein hochgradiges Ziel identifiziert werden, das mit 5 km x 5 km ein mächtiges Goldsystem beherbergt, inklusive bereits definierten, multiple höchstgradige Zonen mit rekordverdächtigen Gehalten von bis zu 33,1 g/t Au.

Dabei blitzt das volle Potenzial dieses gehaltvollen Ziel immer heller auf, wie die Ergebnisse der aktuellen Feldkampagne zwischen "Previsto Central' und "Honda Creek' eindrucksvoll zeigen. Erst vor kurzem konnte dort eine neue Goldzone mit einer Ausdehnung von 2 km x 0,8 km identifiziert werden, einschließlich Gesteinsproben von satten bis zu 0,92 g/t Au und Bodenproben bis zu 0,70 g/t Au. Der Bonus-Bonbon dabei ist, dass durch diese Entdeckung die bekannten mineralisierten Fläche über "Previsto Central' hinaus verlängert werden konnte, auf über 5 kmentlang des Streichs.

Und genauso hochgradig geht es nun also bei der aktuellen Feldkampagne weiter, bei der Gesteinsproben mit bis zu 4,8 g/t Au mit 36,3 g/t Ag zutage gefördert wurden und Hinweise auf das Potenzial für eine Erweiterung oder einen neuen parallelen mineralisierten Trend gewonnen wurden.

Zudem konnten strukturelle Kontrollen identifiziert werden, wodurch sich für Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) neue Explorationsgebiete in den Sedimentsequenzen eröffnen.

Quelle: Hannan Metals

Insgesamt konnte mit den Arbeiten die Mineralisierungslücke zwischen "Honda Creek' und "Previsto Central' erfolgreich geschlossen werden. Das schließlich stellt den nächsten Meilenstein von Hannan Metals' Vision dar, "Valientes'-Gold-Distrikt-Potenzial weiter zu fördern. Und dieses Potenzial könnte gigantisch sein, denn die alkalische Intrusion, die mehrphasige Mineralisierung und die Ausdehnung auf Bezirksebene sind Merkmale, die "Previsto' mit dem "Cripple Creek'-Distrikt in Colorado teilt. Dies ist wiederum eine der weltweit größten Goldlagerstätten mit einer bisherigen Fördermenge von über 27 Millionen Unzen.

Auch was Peru betrifft, könnte "Previsto' kaum besser gelegen sein. Denn der Andenstaat verfügt weltweit über die zweitgrößten Kupfer- und sechstgrößten Goldreserven, beim globalen Ranking der Kupferproduzenten steht das Land auf Platz 3 bei den Goldproduzenten auf Platz 11.

Perus beeindruckendes Ranking in der weltweiten Metallproduktion:

Quelle: EY

Fazit:

Jeder Höhenflug ist mit einer Verschnaufpause verbunden, das hat die jüngste Korrekturphase des Goldpreises gezeigt. Doch die fundamentalen Treiber wie die schrittweise Abkehr von US-Dollar und von US-Staatsanleihen als Werterhaltungskoordinaten und die Hinwendung von immer mehr Akteuren zu Gold als noch sichereren Hafen, werden Analysten zufolge den Goldpreis mittel- bis langfristig weit über das aktuelle Niveau treiben und dort auch halten.

Goldexplorer-Unternehmen wie U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) und Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y), die ihre hochgradigen Projekte in Tier-1-Regionen entschlossen zur Produktion entwickeln, indem sie unter anderem systematisch den mineralisierten Fußabdruck ihrer Assets hochgradig erweitern, erschaffen sich eine beeindruckende potenzielle Produktionspipeline mit Ausblick auf weitere gehaltvolle Entdeckungen.

Jetzt einzusteigen, bedeutet auch, sich die volle Hebelkraft solcher Investments zu sichern, wohlgemerkt zu einem noch günstigen Einstiegspreis, was die Aussicht auf einen überproportionalen Wertezuwachs nochmals erhöht.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Hannan Metals Pressemeldungen, Hannan Metals Unternehmenspräsentation, U.S. GoldMining Pressemeldungen, U.S. GoldMining Unternehmenspräsentation, 1https://fortune.com/2025/10/21/why-is-gold-price-going-up-china-torsten-slok-central-bank/, Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; Finanzierungsprobleme, AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 05. November 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich der in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Hannan Metals und U.S. GoldMining , zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): Nein; keine Netto-Position kleiner, größer oder gleich 0,5%) in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und wieder zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Hannan Metals und U.S. GoldMining , erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Hannan Metals und U.S. GoldMining im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Diese Veröffentlichung dient Werbezwecken, mit dem Ziel, eine erhöhte Marktaufmerksamkeit/-aktivität zu erreichen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Hannan Metals und U.S. GoldMining halten aber jederzeit Geschäfte in den Aktien der Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA4105841064,US90291W1080,XC0009656965