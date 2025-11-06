Die Staatsschulden in den USA, aber vor allem auch in den europäischen Nationen, steigen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Nun warnt selbst der Internationale Währungsfonds IWF vor der Ignoranz steigender Staatsverschuldung, denn das verschlimmere die Probleme nur. Der IWF-Europadirektor Alfred Kammer fordert einen Sparkurs in Europa und mahnt bei Fortsetzung der Verschuldungsorgie, dass sich die Schuldenquote bis 2040 auf 130 % der Wirtschaftsleistung nahezu verdoppeln würde. Der steigende Finanzbedarf ...

