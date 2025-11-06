Fresenius hat am Mittwoch im dritten Quartal mehr verdient als erwartet, vor allem dank der guten Entwicklung der Tochtergesellschaft Kabi. Vorstandschef Michael Sen hob deshalb die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an: Das bereinigte operative Ergebnis soll nun um vier bis acht Prozent steigen, statt wie bisher um drei bis sieben Prozent. Das Umsatzziel bleibt mit einem organischen Wachstum von fünf bis sieben Prozent bestehen.Die Aktie reagierte zunächst positiv, bevor Anleger Gewinne mitnahmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
