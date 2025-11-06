Für weitere Exploration: Quimbaya sichert sich 14 Mio. CAD für Goldprojekt Tahami!

Anzeige / Werbung

Die Finanzierung ist abgeschlossen, jetzt steht Quimbaya noch einmal besser da, um von den hohen Edelmetallpreise zu profitieren.

Der kanadische Goldexplorer Quimbaya Gold (CSE QIM / Frankfurt K05) hat seine bereits angekündigte Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 14 Mio. CAD jetzt abgeschlossen und sich damit die Mittel gesichert, seine Explorationsarbeiten auf dem vielversprechenden Tahami-Projekt in Kolumbien zu beschleunigen und/oder auszuweiten.

Das Unternehmen hat im Rahmen dieser LIFE-Finanzierung 20.585.000 Einheiten zu einem Preis von 0,70 CAD pro Einheit ausgegeben, sodass Quimbaya brutto 14.409.500 CAD zufließen - die einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoptionen. Jede LIFE-Einheit besteht dabei aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant ist mit Abschluss der Platzierung für 36 Monate zu 1,00 CAD ausübbar.

Bought Deal-Finanzierung sichert zukünftige Explorationsaktivitäten von Quimbaya

Aktuell führt Quimbaya auf dem Zielgebiet Tahami South, das direkt an das Gebiet der produzierenden Segovia-Mine von Aris Mining (Marktkapitalisierung ~2,8 Mrd. CAD) angrenzt, bereits ein Bohrprogramm durch. Erst vor Kurzem hatte das Unternehmen ein zweites Bohrgerät auf das Zielgebiet gebracht und wir rechnen damit, dass in Kürze erste Ergebnisse veröffentlicht werden.

Darüber hinaus hat Quimbaya Anfang Oktober auf dem Zielgebiet Tahami Center ein mehrere Quadratkilometer großes Kupfer-, Molybdän- und Goldporphyrziel entdeckt! Diese vielversprechende Struktur liegt rund 2,5 Kilometer nordöstlich der laufenden Bohrungen auf Tahami South. Sie misst nach jetzigem Stand, so Quimbaya, etwa 2,0 × 1,4 Kilometer. Kartierungen, Mineralogie und erste Geochemie deuten auf ein klassisches Porphyrsystem mit epithermalem Hochsulfidations-Überprägungsniveau an der Oberfläche hin.

Neue Entdeckung und Landflächen warten auf die Erkundung

Auch für die Erkundung dieses vielversprechenden und für die Region außergewöhnlichen Ziels kommt Quimbaya das frische Kapital natürlich zu pass. Ganz zu schweigen davon, dass das Unternehmen vor Kurzem in einem strategisch klugen Schritt die Tahami-Liegenschaft insgesamt auf 24.724 Hektar erweitert hat. Die neuen Flächen grenzen dabei direkt an das Flaggschiffprojekt Tahami sowie ebenfalls an Liegenschaften von Aris Mining. Alles in Allem ist Quimbaya unserer Meinung nach nun noch einmal besser aufgestellt, um von den anhaltend hohen Metallpreisen und insbesondere im Fall positiver Bohrergebnisse zu profitieren!

