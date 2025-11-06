Nahezu alle Experten waren sich im Vorfeld einig: Aufgrund des sehr schwierigen Marktumfelds mit niedrigen Frachtraten und globalen Handelskonflikten dürfte die DHL Group im dritten Quartal des laufenden Jahres einen Rückgang des operativen Gewinns verbucht haben. Doch sie hatten sich getäuscht. Der Bonner Logistikriese hat alle überrascht. Zwar verringerte sich der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 20,1 Milliarden Euro, was der DAX-Konzern auf Währungseffekte und Volumenrückgänge ...

