Der DAX hat am Mittwoch in die Gewinnzone drehen können. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 24.049,74 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Donnerstag dürfte er jedoch zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte unter dem Vortagesschluss bei 24.043 Punkten.Auf der Terminseite ist heute volles Programm. Konjunkturseitig fällt der Blick am Vormittag in Deutschland auf die Daten zur Industrieproduktion im September. Unternehmensseitig ...

