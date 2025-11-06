Zweite Chance für Anleger: Nach 4.800%-Rallye und gesunder Konsolidierung - startet hier jetzt die zweite Welle?

Anzeige / Werbung

Europa rüstet auf - Sicherheitsagenda 2026 wird die Verteidigungsmärkte verändern!

-Advertorial | Werbeanzeige-

Liebe Leserinnen und Leser,

Erst vor wenigen Wochen wurde die Aktie von Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) von cleveren ANlegern entdeckt - und erlebte daraufhin eine der spektakulärsten Kursbewegungen des Jahres. Unter einem massiven Handelsvolumen von mehreren Millionen Aktien schoss der Kurs in der Spitze bis auf 2,49 CAD - ein Anstieg um mehrere tausend Prozent innerhalb kürzester Zeit.

(Quelle: thecse.com)

Nach dieser fulminanten Rallye kam es in den vergangenen Wochen zu einer gesunden Konsolidierung, die den überhitzten Kursverlauf wieder in geordnetere Bahnen lenkte. Aktuell notiert die Aktie im Bereich um 0,70 CAD - eine Phase der Stabilisierung, die für erfahrene Anleger oft die zweite Chance markiert. Denn genau solche Rücksetzer nach dynamischen Anstiegen gelten im Smallcap-Segment häufig als Basis für die nächste Aufwärtsbewegung, insbesondere dann, wenn - wie jetzt bei CiTech - operative Fortschritte, Aufträge und internationale Expansion den Newsflow weiter antreiben.

?

(Quelle: CiTech)

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten -

Advertorial/Werbung: Auftraggeber:

Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081)

?

Denn Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) haben gestern ein bedeutendes Update zur Serienproduktion seiner autonomen Kommunikations- und Sicherheitsplattformen der Nexus-Reihe veröffentlicht. Mehrere Einheiten befinden sich aktuell in der Endmontage und sollen ab Dezember 2025 in verschiedenen Weltregionen ausgeliefert werden.

Laut Unternehmensmeldung wird die Produktion zügig vorangetrieben:

Nexus 1 & 2 treffen Mitte Dezember 2025 im Produktionszentrum ein,

treffen im Produktionszentrum ein, Nexus 3 folgt Mitte Februar 2026 ,

folgt , Nexus 4 wird an Babcock International in Polen geliefert,

wird geliefert, Nexus 5 geht Ende März 2026 nach Virginia Beach, USA.

Jede Einheit soll nach der finalen Integration modernster Kommunikations-, Überwachungs- und Steuerungstechnologien innerhalb von etwa vier Wochen einsatzbereit sein. Im Anschluss sind in Europa, Nordamerika und Australien groß angelegte Demonstrationen geplant.

Nach Angaben des Managements liegt bereits "starkes kommerzielles Interesse aus allen Märkten" vor. CiTech rechnet damit, dass sämtliche Nexus-Plattformen nach Abschluss der Demonstrationen verkauft werden - mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4,5 Millionen CAD.

CEO Brenton Scott kommentierte:

Der Fortschritt in unserem Produktionsprogramm unterstreicht, wie skalierbar unser System ist - und wie hoch die Nachfrage nach schnell einsatzfähiger, autonomer Infrastruktur weltweit bereits heute ist. Wir treten jetzt in die Phase ein, in der wir die Vielseitigkeit des Nexus-Systems live vorführen können.

Von der Entwicklung in die Kommerzialisierung

Mit dem nun gestarteten Serienhochlauf erreicht CiTech einen entscheidenden Meilenstein: Der Übergang von der Entwicklungs- zur Umsatzphase. Während viele Wettbewerber noch im Prototypen-Stadium stecken, beginnt CiTech bereits mit der Markteinführung in drei Schlüsselregionen - Europa, Nordamerika und Australien.

?

(Nexus 20 in der Fertigung, Auslieferung voraussichtlich in wenigen Monaten, Quelle: CiTech)

?

Das Unternehmen adressiert einen globalen Wachstumsmarkt: mobile, autonome Kommunikationsplattformen für Verteidigung, Katastrophenschutz, Grenzüberwachung und Energieinfrastruktur. Durch die Integration eigener KI-Module und Sensorik-Systeme schafft CiTech eine Verbindung zwischen klassischer Infrastrukturtechnologie und der neuen Generation "smarter" Verteidigungs- und Sicherheitslösungen.

Strategischer Hebel: internationale Partner

Besonders bemerkenswert ist der erste Exportauftrag an Babcock International, einen etablierten europäischen Verteidigungs- und Marinezulieferer mit Sitz in Großbritannien und Polen. Parallel läuft die Vorbereitung für die US-Einführung in Virginia Beach - ein Standort mit unmittelbarem Zugang zu US-Marine- und Homeland-Security-Programmen.

Mit diesen Referenzprojekten dürfte CiTech seine Technologie erstmals vor Entscheidungsträgern aus Militär, Industrie und Regierung präsentieren - eine entscheidende Voraussetzung für Anschlussaufträge.

Quelle: handelsblatt.de vom 02.11.2025

Mysteriöse Drohnen überflogen am Wochenende erneut Belgiens sensibelsten Luftwaffenstützpunkt. Zum zweiten Mal in Folge drangen unbekannte Drohnen in den gesperrten Luftraum über Kleine-Brogel ein, dem NATO-Stützpunkt, auf dem angeblich US-Atomwaffen gelagert werden. Ein Drohnen-Störsender wurde abgefeuert, blieb jedoch wirkungslos. Die Drohnen entkamen in Richtung Niederlande. Auch diesmal gab es keine Piloten, keine Bergung und keine Erklärung. Jemand oder etwas testet die Verteidigungsanlagen der NATO genau dort, wo ihre Atomgeheimnisse aufbewahrt werden.

Deswegen ist CEO Brenton Scott derzeit auf Konferenzen, bei namhaften Rüstungsunternehmen und aber vor allem Länder aus der NATO-Bereich gern gesehener Gesprächspartner und kaum eine Woche vergeht, ohne dass Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) neue Fortschritte in seiner globalen Expansionsstrategie verkündet. Nach dem Aufbau des europäischen Hubs in Lettland, der Partnerschaft mit Polens Defence-Gigant PGZ und dem NDA mit Pathfinder Ventures in den USA folgt nun der nächste große Schritt:

CiTech hat den Handel am US-amerikanischen OTCQB Venture Market aufgenommen - und sich zugleich die Dienste der renommierten Marketingagentur Native Ads Inc. gesichert, um die Sichtbarkeit bei institutionellen und privaten US-Investoren gezielt zu steigern.

Der Schritt an den OTCQB öffnet CiTech den Zugang zu einem der liquidesten Small-Cap-Märkte der Welt und erleichtert US-Investoren den direkten Handel der Aktie in US-Dollar. Für ein aufstrebendes Defence-Tech-Unternehmen, das zunehmend internationale Beachtung findet, ist das ein Meilenstein.

CEO Brenton Scott spricht von einem "wichtigen strategischen Schritt, um das Momentum in Nordamerika zu nutzen und die Kapitalmarktbasis zu verbreitern". Tatsächlich ist das Timing perfekt: Mit der erfolgten Teilnahme an der AUSA 2025 in Washington D.C. und mehreren hochkarätigen Industriepartnerschaften steht CiTech an der Schwelle zu einer neuen Wachstumsphase.

Das Unternehmen schafft damit eine solide Brücke zwischen Technologie, Kapitalmarkt und geopolitischer Relevanz - und positioniert sich dort, wo die Zukunft der Verteidigung entschieden wird: an den Schnittstellen von Innovation, Sicherheit und globaler Sichtbarkeit.

Die aktuelle Unternehmensentwicklung ist so spektakulär, dass bereits das australische Fernsehen vor wenigen Tagen von Citech berichtet hat.

Aktuelle US-Politik: Das 80-Milliarden-Dollar-Infrastrukturpaket

Die USA investieren derzeit so stark in nationale Sicherheits- und Energienetzwerke wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Mit dem "American Resilience & Security Act" (ARSA), der Ende Oktober verabschiedet wurde, bündelt Washington über 80 Milliarden US-Dollar für Projekte zur Stärkung kritischer Infrastrukturen - von Kommunikationssystemen über Energieautonomie bis zur Drohnenabwehr.

CiTech trifft mit seiner Nexus-20-Technologie exakt den Nerv dieser neuen sicherheitspolitischen Agenda: mobile, skalierbare Lösungen, die schnell einsatzbereit sind und unabhängig von stationären Netzen funktionieren.

Genau solche Systeme sollen nach Regierungsangaben künftig die Resilienz von Energie-, Verkehrs- und Verteidigungsnetzwerken sichern - ein Markt, der sich in den kommenden Jahren rasant entwickeln dürfte.

Wir nutzen das Momentum in Nordamerika, um die Kapitalmarktbasis zu verbreitern und unser Produkt in die großen Programme der Homeland Security zu bringen

, so CEO Brenton Scott.

Ex-US-Luftwaffen-Commander als Türöffner

Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) hat wie berichtet eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) mit der US-amerikanischen Pathfinder Ventures Inc. abgeschlossen - einem Beratungs- und Business-Development-Spezialisten mit tiefen Verbindungen zu Verteidigungsministerium, Nachrichtendienst und Industriepartnern in den Vereinigten Staaten.

Diese Vereinbarung ist mehr als nur ein formaler Schritt - sie markiert den Eintritt von CiTech in den größten Verteidigungsmarkt der Welt. Pathfinder Ventures wird CiTech dabei unterstützen, die eigene Technologie - insbesondere die Nexus-20 Rapid Deployment Base Station - für Beschaffungsprogramme der US-Regierung, Homeland Security und verbündeter Streitkräfte zu positionieren.

Ein entscheidender Faktor: Pathfinder-President Jason Kirby ist ehemaliger Kommandeur der Spezialeinheiten der US-Luftwaffe im Indopazifik-Raum. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in militärischer Führung und seiner Rolle als Brückenbauer zwischen Industrie und Regierung bringt er genau die Kontakte mit, die CiTech für den US-Markteintritt benötigt.

Wir freuen uns, mit CiTech zusammenzuarbeiten, um seine erstklassige Technologie aus Australien auf den US-Markt zu bringen

, so Kirby.

Das Nexus-20-System adressiert kritische Bedürfnisse in den Bereichen mobile Kommunikation, ISR und UAS-Abwehr - genau dort, wo die USA aktuell massiv investieren.

Strategische Bedeutung: Nordamerika im Fokus

Mit dieser Partnerschaft rückt CiTech einen weiteren Eckpfeiler seiner globalen Expansionsstrategie ins Zentrum: Nordamerika.

Während Europa und Australien bereits die operative Basis bilden, schafft der Schulterschluss mit Pathfinder den direkten Zugang zum größten Verteidigungsbudget der Welt - über 900 Milliarden US-Dollar jährlich.

Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) plant, in den kommenden Monaten die Machbarkeit einer US-Fertigung und Montage zu evaluieren. Damit könnte das Unternehmen künftig "Made in USA" liefern - ein entscheidender Vorteil bei staatlichen Beschaffungen, die zunehmend auf Inlandsproduktion setzen.

Diese Entwicklung ist hochstrategisch: Wer in den USA mitspielen will, braucht Partner mit Regierungszugang, Zertifizierungskompetenz und tiefem Verständnis der bürokratischen Hürden des Pentagon-Systems - exakt das bietet Pathfinder Ventures.

??

Vom regionalen Innovator zum globalen Verteidigungsakteur

Mit den jüngsten Schritten, die wir gleich noch mal ausführlicher vorstellen werden, - Lettland, Polen, Dänemark, Australien und nun die USA - positioniert sich CiTech endgültig als global vernetzter Anbieter verteidigungsrelevanter Spitzentechnologie.

Jede neue Partnerschaft fügt sich dabei wie ein Puzzleteil in eine Gesamtstrategie, die auf eines hinausläuft: Nexus-20 als internationales Standard-System für mobile Kommunikation, Aufklärung und Infrastruktur-Sicherheit zu etablieren.

(Nexus 20 inkl. DroneShield Technologie, Quelle: CiTech)

Die aktuelle Vereinbarung mit Pathfinder Ventures ist daher mehr als nur ein NDA - sie ist der Eintritt in den amerikanischen Verteidigungs-Kosmos, das größte Beschaffungs-Ökosystem der Welt.

Sollte Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) hier Fuß fassen, wäre das ein Meilenstein von historischer Tragweite - sowohl für das Unternehmen selbst als auch für seine Investoren.

Während Europa die industrielle Basis stärkt, öffnet CiTech jetzt das Tor zu Nordamerika - und steht damit strategisch auf beiden Seiten des Atlantiks.

Ein Schritt, der das Unternehmen endgültig in die Riege jener Tech-Player bringt, die nicht nur entwickeln, sondern die Verteidigung der Zukunft aktiv mitgestalten.

Europa rüstet auf - Sicherheitsagenda 2026

Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten und in Osteuropa weiter zunehmen, reagieren westliche Staaten mit einem Rekordausbau ihrer Verteidigungsbudgets. Laut NATO sollen die Mitgliedsstaaten 2026 erstmals gemeinsam die 2%-BIP-Grenze überschreiten - ein historischer Wendepunkt.

In genau diesem Umfeld positioniert sich CiTech mit seinen mobilen Kommunikations- und Abwehrsystemen als Zulieferer der neuen Generation. Wo klassische Infrastruktur verwundbar ist, liefert CiTech flexible, autonome Systeme, die sich in Stunden statt Wochen aufbauen lassen - ein entscheidender Vorteil für militärische und zivile Einsatzkräfte gleichermaßen.

Vor dem -vielleicht Meilenstein mit einem möglichen Eintritt in den US-Defence-Sektor hat sich CiTech bereits erfolgreich an der Ostflanke der NATO positioniert. Nachdem das Unternehmen erst vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, dass es seine strategische Europazentrale in Lettland aufbauen will, erlebten wir am Freitag den nächsten großen Paukenschlag im Defence-Sektor - und vielleicht der entscheidende Schritt vor dem großen Durchbruch!

Die Größe dieser News, ist aber nicht für alle sofort ersichtlich:

Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) hat ein Vertraulichkeitsabkommen (NDA) mit dem polnischen Rüstungs- und Industriekonzern H. Cegielski - Poznan S.A. (HCP) geschlossen - einer Tochter der Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), dem größten Defence-Konzern Polens und einem der wichtigsten Industriepartner der NATO-Ostflanke.

Mit dieser Kooperation betritt CiTech die Schwergewichts-Liga der europäischen Verteidigungsindustrie: Anleger dürften hellhörig werden: Selten gelingt es einem aufstrebenden Defence-Tech-Unternehmen so früh, Zugang zu einem nationalstrategischen Industriekonzern zu erhalten - und genau hier entsteht oft das Fundament für explosive Wachstumsphasen.

Das NDA schafft die Basis für den gemeinsamen Informations- und Datenaustausch zur Produktion und Integration der autonomen Nexus-Tower-Systeme - einer Schlüsseltechnologie für Kommunikation, Aufklärung und mobile Verteidigungsinfrastruktur.

PGZ umfasst über 50 Unternehmen mit mehr als 18.000 Beschäftigten, einem Jahresumsatz von über 2,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und gilt als Rückgrat der polnischen Verteidigungsfertigung - von Panzern und Brückensystemen bis zu Sensorik und Kontrolltechnik. Sie wurde 2013 gegründet, um die Modernisierung der polnischen Streitkräfte zu bündeln, und zählt heute zu den 100 größten Rüstungsunternehmen der Welt (Rang 62).

PGZ arbeitet eng mit internationalen Partnern wie Rheinmetall, Boeing, Fincantieri und Naval Group zusammen, um Polens militärische Kapazitäten in den Bereichen Panzer-, Marine- und Luftverteidigung zu erweitern.

Als Teil der PGZ-Gruppe operiert HCP direkt im Umfeld europäischer und transatlantischer Verteidigungsprogramme - ein industriepolitisches Top-Ticket. Die Integration von HCP in dieses Umfeld öffnet CiTech Zugang zu einer der strategisch wichtigsten industriellen Plattformen Europas.

Die Unterzeichnung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung mit HCP ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von CiTech

, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech.

Für CiTech könnte genau jetzt der Moment gekommen sein, in dem sich strategische Allianzen in reale Aufträge verwandeln. Wer solche Entwicklungen zu spät erkennt, schaut den großen Playern später nur noch hinterher.

Europäisches Momentum nimmt Fahrt auf

Mit dieser neuen Partnerschaft setzt Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) einen weiteren Eckstein seines Europanetzwerks - nach der Gründung der lettischen Tochter CiTech Europe, der Kooperation mit Terma in Dänemark und der Einladung zur European Defence Week in Paris in dieser Woche.

Während Regierungen europaweit Milliarden in Drohnenabwehr, Kommunikation und Schutzsysteme investieren, positioniert sich CiTech jetzt dort, wo das Geld tatsächlich ankommt. Die industrielle Anbindung an eines der mächtigsten Verteidigungscluster Europas könnte der Türöffner zu Aufträgen im dreistelligen Millionenbereich sein.

Diese Nachricht bedeutet weit mehr als ein gewöhnliches NDA:

Sie markiert CiTechs Eintritt in die schwere industrielle Fertigung Europas, mit direkter Anbindung an Polens größten Rüstungskonzern PGZ - und damit an das Machtzentrum der europäischen Verteidigungsproduktion.

Anleger fragen sich längst, wann aus den vielen Kooperationen der große Auftrag wird - und dieses NDA könnte genau das Bindeglied sein, das CiTech endgültig in die Liga der relevanten europäischen Verteidigungszulieferer katapultiert.

Die erstklassigen Fertigungskapazitäten von HCP, unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen von PGZ, passen perfekt zu unserem Ziel, fortschrittliche, versetzbare Infrastrukturplattformen für Verteidigung, Notfallmaßnahmen und kritische Kommunikation bereitzustellen.

, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech

In einer Zeit, in der europäische Sicherheitsunternehmen massiv an Relevanz gewinnen, könnte genau dieses Abkommen für CiTech der Moment sein, den Investoren in ein paar Monaten als "Beginn der Neubewertung" bezeichnen.

Wer früh erkennt, wo sich der Markt dreht, sitzt beim nächsten Verteidigungsboom nicht auf der Zuschauerbank - sondern vorne im Cockpit.

Es reiht sich ein in eine ganze Reihe topaktueller Kooperationen, Term Sheets und Vertraulichkeitsvereinbarungen, die das Unternehmen in den vergangenen Wochen unterzeichnet hat. Doch damit nicht genug: Aktuell prüft das Management die Übernahme eines westaustralischen Präzisionsfertigers für Verteidigung, Bergbau und Infrastruktur. Diese Übernahme wäre unmittelbar EBITDA-positiv im Millionenbereich und würde das Unternehmen auf eine völlig neue Stufe heben.

Mit der geplanten Übernahme sichert sich CiTech ein profitables Unternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in der Präzisionsfertigung für Verteidigung, Bergbau und Infrastruktur. Das Unternehmen verfügt über modernste Laser-, CNC- und Robotertechnologien sowie ein erfahrenes Ingenieursteam - und erzielte zuletzt Umsätze von mehr als 7,4 Mio. AUD (rund 4,8 Mio. USD) bei einem EBITDA über 1,9 Mio. AUD!



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Diese Kombination aus technischer Exzellenz und finanzieller Stärke schafft eine solide Basis, um die Produktion der innovativen Nexus 20 Kommunikationssysteme und künftiger Produktlinien effizient zu skalieren und gleichzeitig hohe Margen zu sichern.

Durch die Integration der neuen Fertigung wird die CiTech-Gruppe ab dem Abschluss der Transaktion positiv cashflow-generierend. Die Akquisition erlaubt eine deutliche Reduktion der Herstellungskosten, verbessert die Lieferkettensicherheit und ermöglicht eine schnellere Umsetzung von Projekten im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich.

DISP-Akkreditierung öffnet Türen zum Verteidigungsmarkt

Ein entscheidender Vorteil: Das Unternehmen ist bereits im Defence Industry Security Program (DISP) akkreditiert - eine zwingende Voraussetzung, um als Lieferant für das australische Verteidigungsministerium tätig zu werden. Damit wird CiTech unmittelbar für militärische Ausschreibungen und sicherheitsrelevante Projekte zugelassen - ein Türöffner zu neuen, margenstarken Märkten.

Diese Akkreditierung unterstreicht CiTechs Position als verlässlicher Partner für sicherheitskritische Technologien und stärkt das Vertrauen von Regierung, Militär und institutionellen Investoren gleichermaßen.

Dieses Unternehmen steht für Präzision, Qualität und Innovationskraft - Werte, die perfekt zu CiTech passen. Die Übernahme verschafft uns sofortige Profitabilität, stärkt unsere Produktionskapazitäten und macht CiTech zu einem zentralen Akteur im Aufbau einer souveränen australischen Industrieinfrastruktur.

CEO Brenton Scott.

Diese Übernahme reiht sich ein, in einer ganzen langen Liste von marktverändernden Nachrichten, die das Unternehmen uns in den letzten Wochen geliefert hat.

Das Unternehmen hat die Bestätigung mehrerer Patentanmeldungen für seine bahnbrechende Nexus-20-Technologie erhalten und damit einen entscheidenden Schritt zur weltweiten Absicherung seines geistigen Eigentums vollzogen.

CiTech hat seine Patente in elf strategisch wichtigen Märkten eingereicht, darunter Europa, die USA, Kanada, Japan, Südkorea und Australien. Besonders hervorzuheben: In Südafrika wurde das Patent bereits offiziell erteilt - ein starkes Signal für den technologischen Vorsprung und die Innovationskraft des Unternehmens.

Die Nexus-20-Plattform vereint Kommunikation, Energieautonomie und Drohnenabwehr in einer einzigen, mobilen Einheit und gilt als einer der bedeutendsten technologischen Fortschritte im Bereich der autonomen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen. Mit dem weltweiten Patentschutz schafft CiTech die Grundlage für skalierbares Wachstum, internationale Partnerschaften und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Die nun veröffentlichten Patentdetails unterstreichen eindrucksvoll, wie konsequent CiTech auf industrielle Reife, technische Überlegenheit und Alleinstellung setzt:

Selbstaufbauendes Kommunikationssystem mit hydraulischem 15-Meter-Mast, einer Nutzlast von bis zu 300 kg und Sturmsicherheit bis 45 m/s

Hybrides Energiearchitektur-Design mit 4,8 kW Solarleistung und einem leistungsstarken 150-kWh-Batteriespeicher

Vollautonomer Betrieb - betriebsbereit in nur 30 Minuten

Redundante Kühl- und Energieversorgung für den sicheren Dauerbetrieb in militärischen und zivilen Einsatzumgebungen.





Diese Kombination macht deutlich: CiTech trifft exakt den Nerv der europäischen Sicherheitsstrategie. Während Brüssel Milliardenbeträge in den Aufbau neuer Drohnen-, Kommunikations- und Abwehrtechnologien investiert, liefert CiTech bereits heute eine autonome, patentgeschützte Komplettlösung, die für NATO-Staaten, Flughäfen, Energie- und Verteidigungsinfrastrukturen gleichermaßen relevant ist.

Die Nexus-20-Technologie steht damit sinnbildlich für den nächsten Schritt in der europäischen Sicherheitsarchitektur - schnell einsetzbar, resilient und unabhängig von externer Infrastruktur. CiTech positioniert sich so als strategischer Partner für Regierungen und Industrie, die Europas Verteidigungsfähigkeit nachhaltig stärken wollen.

Unsere Technologie vereint Mobilität, Energieautonomie und Kommunikationssicherheit - genau das, was Europa jetzt braucht

CEO Brenton Scott

CiTechs Design setzt neue Maßstäbe für Präzision und Stabilität

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Nexus-20-Plattform ist der extrem stabile, präzisionsgefertigte Mast, der auch unter widrigsten Windbedingungen absolute Stabilität gewährleistet.

Während Konkurrenzsysteme während des Betriebs häufig Vibrationen und Signalbewegungen aufweisen, sorgt das Mastdesign von CiTech für eine konstante, unterbrechungsfreie Signalübertragung - ein entscheidender Faktor in missionskritischen Verteidigungs- und Kommunikationsumgebungen, in denen Zuverlässigkeit über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.Mit dem Nexus-20-System wird der Schutz kritischer Infrastrukturen sowie die Sicherheit in Smart Cities erheblich vereinfacht. Die Plattform ermöglicht mobile, skalierbare Überwachungslösungen für Häfen, Flughäfen, Energieanlagen oder Großveranstaltungen - überall dort, wo schnelle Einsatzbereitschaft und autonome Funktionsfähigkeit gefragt sind.

Doppelter Rückenwind: EU-Initiativen und Patentschutz

Mit der aktuellen Doppelnachricht - dem EU-Zeitplan für Drohnenabwehr und dem internationalen Patent-Update - bestätigt sich CiTechs strategische Positionierung als Schlüsselakteur an der Schnittstelle von Technologie, Verteidigung und geopolitischer Sicherheit.

Während die EU-Kommission den Fahrplan zum Aufbau einer europaweiten Drohnenabwehr bis 2026 präsentiert, positioniert sich CiTech exakt in diesem Momentum als Technologieanbieter, dessen Lösungen bereits heute marktreif und weltweit geschützt sind.

KI als neuer Faktor der Verteidigungstechnologie

Parallel zur geopolitischen Zeitenwende erlebt auch die Technologie im Verteidigungssektor einen Umbruch. Laut dem aktuellen "Defense Tech Outlook 2025" sollen bis 2027 weltweit mehr als 60 Milliarden US-Dollar in KI-gestützte Kommunikations-, Überwachungs- und Abwehrsysteme investiert werden.

CiTech arbeitet daran, seine Nexus-20-Systeme um KI-basierte Datenanalyse und Mustererkennung zu erweitern. Diese Weiterentwicklung soll helfen, Bedrohungen in Echtzeit zu identifizieren - etwa ungewöhnliche Flugmuster von Drohnen oder Störungen in der Kommunikationsinfrastruktur - und automatisch Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Damit bewegt sich das Unternehmen exakt in jenem Technologiefeld, in dem sich die großen Defence-Innovationen der kommenden Jahre abspielen werden: autonome, lernfähige Systeme, die Kommunikation, Energie und Sicherheit intelligent vernetzen.

CiTech zündet nächste Wachstumsstufe: Europazentrale in Lettland und strategische Allianz mit Terma

Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE: CTTT) stärkt seine Präsenz in Europa und hat vor wenigen Tagen die nächste Stufe seiner globalen Wachstumsstrategie gezündet:

In Lettland wurde die 100%-Tochtergesellschaft SIA CiTech Europe gegründet, die ab 2026 als europäische Zentrale mit eigener Produktion und Vertriebsteam fungieren soll. Damit schafft das Unternehmen die Basis für lokale Fertigung, kürzere Lieferketten und den direkten Zugang zu europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten.

Wie wichtig diese Entscheidung ist, zeigte sich nur wenige Tage später - mit einer Meldung, die man getrost als Durchbruch bezeichnen kann:

CiTech hat ein Vertraulichkeitsabkommen (NDA) mit dem dänischen Rüstungskonzern Terma unterzeichnet - dem größten Verteidigungs- und Überwachungstechnologie-Unternehmen Dänemarks und einem international anerkannten Technologieführer im Bereich Sensorik, Radar und Abwehrsysteme.

Das gemeinsame Ziel: eine hochmoderne, schnell einsatzbereite Lösung gegen die wachsende Drohnenbedrohung für kritische Infrastrukturen wie Flughäfen, Energieanlagen oder Regierungsgebäude zu entwickeln.

Bereits jetzt arbeiten beide Unternehmen an einer vollautonomen 20-Meter-Nexus-Plattform, die innerhalb von nur einer Stunde einsatzbereit ist und mit modernster Sensorik von Terma ausgestattet werden soll - ein System, das exakt auf die aktuellen Bedrohungsszenarien zugeschnitten ist.

Das NDA legt den Grundstein für einen intensiven, geschützten Informationsaustausch und markiert den Auftakt zu einer vertieften Partnerschaft: Beide Unternehmen bereiten bereits ein Memorandum of Understanding (MoU) vor, um gemeinsame Entwicklungs- und Fertigungsprogramme für den wachsenden europäischen Drohnenabwehrmarkt festzuschreiben.

Das Abkommen mit Terma ist ein entscheidender Schritt, um CiTech als Technologieführer an die Spitze Europas zu bringen.

Gemeinsam bündeln wir Expertise in Sensorik, Mobilität und autonomer Kommunikation - und schaffen so ein System, das den europäischen Sicherheitsanforderungen von morgen entspricht.

CEO Brenton Scott

Für den Kapitalmarkt ist klar: Wenn große europäische Verteidigungspartner ins Spiel kommen, kann das ein echter Gamechanger sein - technologisch wie wirtschaftlich. Solche Kooperationen eröffnen CiTech nicht nur den Zugang zu neuen Märkten, sondern schaffen auch erhebliches Kurs- und Bewertungspotenzial.

Nach Partnerschaften mit Babcock International und DroneShield ist Terma nun bereits der dritte namhafte Verbündete im europäischen Defence-Netzwerk von CiTech.

Mit dem Aufbau des Europa-Hubs in Lettland (nicht Litauen) und der engen Integration in NATO-nahe Sicherheitsprojekte positioniert sich CiTech klar als Schlüsseltechnologieanbieter im neuen europäischen Sicherheitsökosystem.

Europa-Expansion - CiTech startet den Turbo an der NATO-Ostflanke

Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE: CTTT) hat die nächste Stufe seiner globalen Wachstumsstrategie gezündet:

In Lettland wurde die 100%-Tochtergesellschaft SIA CiTech Europe gegründet - sie soll ab 2026 als europäische Zentrale mit eigener Produktion und Vertriebsteam dienen. Damit verankert sich CiTech direkt im Herzen Europas und schafft die Grundlage für eine skalierbare Fertigung und Marktdurchdringung im EU-Raum.

Der entscheidende Clou: Die Ansiedlung erfolgt in der Sonderwirtschaftszone von Liepaja, einem der attraktivsten Investitionsstandorte der Region. Dort beträgt die Körperschaftsteuer lediglich 4% - ein Standortvorteil, der im Defence-Bereich nahezu einzigartig ist und massive Margenpotenziale eröffnet.

Bereits jetzt fanden hochkarätige Gespräche mit dem Verteidigungs- und Außenministerium, der LIAA (Investment and Development Agency of Latvia) sowie dem Oberkommando der Streitkräfte statt. CiTech sichert sich damit direkten Zugang zu den milliardenschweren Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten der EU - exakt an der NATO-Ostflanke, wo die Nachfrage nach moderner Verteidigungstechnologie derzeit rasant wächst.

Für Anleger ist das ein klares Signal: CiTech positioniert sich nicht nur als führender Innovator in Australien, sondern nun auch als zentraler Akteur in Europa - mit strategischer Präsenz, politischen Kontakten und steuerlichen Vorteilen, die das Wachstum erheblich beschleunigen könnten.

Drei Gründe, warum die Lettland-News ein echter Gamechanger ist

Steuerlicher Wettbewerbsvorteil:

Nur 4% Körperschaftsteuer in der Sonderwirtschaftszone Liepaja - ein Hebel, der Profitabilität und Cashflow nachhaltig stärkt. NATO-Ostflanke im Fokus:

CiTech agiert direkt an der sicherheitspolitischen Frontlinie Europas, wo Verteidigungsbudgets massiv steigen und Investitionen in Drohnenabwehr, Kommunikation und Schutzsysteme höchste Priorität genießen. Hochrangige Kontakte & politische Rückendeckung:

Gespräche mit Verteidigungsministerium, Streitkräften und der LIAA ebnen den Weg für strategische Partnerschaften und milliardenschwere EU-Programme.

Mit der Gründung von CiTech Europe steht das Unternehmen an einem entscheidenden Wendepunkt:

Vom australischen Technologieträger entwickelt sich CiTech zunehmend zu einem europäischen Schlüsselplayer im Verteidigungs- und Sicherheitssektor - steueroptimiert, geopolitisch klug positioniert und technologisch führend.

Kapitalmarkt-Trend: Defence-Tech wird zur neuen Wachstumsstory

Auch an den Finanzmärkten wird die neue Realität sichtbar. Fonds wie der BlackRock Global Security Fund oder der Invesco Defense Innovation ETF verzeichnen 2025 Rekordzuflüsse. Investoren suchen gezielt nach Unternehmen, die Sicherheitstechnologie mit Energieautonomie verbinden - ein Segment, das als "Next Generation Infrastructure" gehandelt wird.

CiTech profitiert hier doppelt: Zum einen durch seine internationale Expansion, zum anderen durch die Kombination aus Defence-, Energie- und Kommunikationskompetenz. Mit dem Dual-Listing an der CSE und dem OTCQB rückt das Unternehmen zunehmend in den Fokus institutioneller Anleger in Nordamerika und Europa.

Meilenstein: CiTech startet in die entscheidende Wachstumsphase

Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) erreicht nun den nächsten großen Meilenstein: Der Beginn der aktiven Verkaufs- und Markteinführungsphase markiert den Übergang von der Entwicklungs- zur kommerzialisierungsgetriebenen Wachstumsphase - ein Moment, der bei jungen Technologieunternehmen oft den entscheidenden Wendepunkt darstellt.

In den vergangenen Monaten konnte CiTech mit wichtigen Partnerschaften, Patentanmeldungen und Regierungsunterstützungen starke Grundlagen schaffen. Jetzt folgt der Schritt, auf den der Markt gewartet hat: die operative Skalierung.



Historisch betrachtet verzeichnen Unternehmen in dieser Phase häufig eine deutlich steigende Aufmerksamkeit institutioneller wie privater Investoren, weil sich erstmals konkrete Umsatzpotenziale abzeichnen.

Kleinere Technologiegesellschaften wie CiTech - sogenannte Nanocaps - zeichnen sich durch ihre Agilität und ihr begrenztes Aktienvolumen aus. Das bedeutet: Marktbewegungen können bei positiver Nachrichtenlage überdurchschnittlich dynamisch ausfallen.



Anleger beobachten solche Übergänge meist genau, da sie oft mit einer Neu- oder Wiederbewertung des Unternehmens einhergehen.

Wachstumsphase mit Signalwirkung

Mit dem Start der Verkaufsphase zeigt sich: CiTech transformiert sich vom Entwicklungsunternehmen zum Anbieter marktreifer Produkte.



Die patentgeschützte Nexus-20-Plattform steht nun kurz davor, in mehreren Märkten eingeführt zu werden - unterstützt durch die neuen Standorte in Australien und Europa sowie die Kooperationen mit Partnern wie Terma, Babcock International und DroneShield.Damit positioniert sich CiTech klar als innovativer Technologietreiber im stark wachsenden Verteidigungs- und Sicherheitssegment - und eröffnet sich Zugang zu einem Milliardenmarkt, der in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.

Diese Fortschritte untermauern die guten Fundamentaldaten und das wachsende Momentum des Unternehmens. Mit seiner klaren Positionierung in einem dynamischen Zukunftsmarkt und einer zunehmend globalen Aufstellung verfügt CiTech über günstige Voraussetzungen, um in den kommenden Quartalen operative Skalierung und Marktpräsenz weiter auszubauen.

CiTech vor entscheidender Wachstumsphase - strategisch stark positioniert

Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) hat sich in den vergangenen Monaten von einem aufstrebenden Entwickler zu einem ernstzunehmenden Akteur im internationalen Defence- und Sicherheitssektor entwickelt.

Die wichtigsten Ereignisse der letzten Wochen zeigen ein klares Bild:

Die Übernahme eines hochmodernen Präzisionsfertigers in Westaustralien verschafft CiTech sofortige Produktionskapazität und operative Profitabilität.

verschafft CiTech sofortige Produktionskapazität und operative Profitabilität. Die Gründung der europäischen Tochter SIA CiTech Europe in Lettland markiert den Eintritt in den europäischen Markt - strategisch platziert an der NATO-Ostflanke und mit steuerlichen Vorteilen in der Sonderwirtschaftszone Liepaja.

markiert den Eintritt in den europäischen Markt - strategisch platziert an der und mit steuerlichen Vorteilen in der Sonderwirtschaftszone Liepaja. Die Kooperation mit dem dänischen Rüstungstechnologiekonzern Terma schafft Zugang zu Spitzentechnologie in Sensorik und Verteidigungssystemen - ein klares Signal für die technologische Relevanz von CiTech.

schafft Zugang zu Spitzentechnologie in Sensorik und Verteidigungssystemen - ein klares Signal für die technologische Relevanz von CiTech. Die DISP-Akkreditierung in Australien und Einladungen zur AUSA 2025 und European Defence Week in Paris belegen, dass das Unternehmen auf höchster politischer und industrieller Ebene wahrgenommen wird.

Parallel dazu treibt CiTech die Kommerzialisierung seiner Nexus-20-Plattform voran - einer autonomen, patentgeschützten Sicherheitslösung, die Kommunikation, Energieversorgung und Drohnenabwehr in einem System vereint.

In einem Umfeld wachsender globaler Sicherheitsbedrohungen und steigender Verteidigungsbudgets in Europa bietet diese Technologie eine Lösung für ein klar definiertes, milliardenschweres Marktproblem.

Die Fakten zeigen: CiTech verfügt über

ein skalierbares Produkt mit industrieller Reife,

mit industrieller Reife, staatliche Unterstützung und internationale Sichtbarkeit ,

, und ein wachsendes Netzwerk aus strategischen Partnern in Australien, Europa und Nordamerika.

Damit steht das Unternehmen an einem operativen Wendepunkt: Der Übergang von der Entwicklungs- zur Vertriebsphase ist eingeleitet, die Strukturen für globale Expansion sind geschaffen, und die Nachfrage nach autonomen Sicherheitslösungen steigt kontinuierlich.

Auch wenn Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) derzeit über zahlreiche operative und strategische Stärken verfügt, bleibt der Kapitalmarkt grundsätzlich mit Chancen und Risiken verbunden.

Die Entwicklung von Technologie- und Smallcap-Unternehmen kann stark schwanken und hängt von vielen externen Faktoren ab - etwa von Marktakzeptanz, Finanzierung, geopolitischem Umfeld oder regulatorischen Vorgaben.

Anlegerinnen und Anleger sollten daher nur Mittel einsetzen, deren Verlust sie im Extremfall verkraften können, und sich bewusst sein, dass auch vielversprechende Wachstumsgeschichten keine Erfolgsgarantie darstellen. Ein umsichtiges Risikomanagement, etwa durch regelmäßige Gewinnmitnahmen oder Diversifikation, bleibt daher immer ratsam.

Besuchen Sie auch die Webseite von Critical Infrastructure Technologies oder schauen Sie in die Sedar+ Filings, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Mit spekulativen Grüßen

Ihre Hotstock Investor Redaktion

Diese Werbe-Mitteilung ist ausschließlich für die Verbreitung in Deutschland bestimmt. Eine Weitergabe oder Verteilung an Personen mit Wohnsitz in Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika oder dem Vereinigten Königreich ist nicht gestattet.

Disclaimer und Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 03. November 2025 erstellt und am 6. November 2025 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Critical Infrastructure Technologies Ltd. wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Critical Infrastructure Technologies entgeltlich entlohnt.



Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.



Ein Vermittler besitzt RSUs, die nach einer Sperrfrist in Aktien umgewandelt und dann jederzeit verkauft werden können. Der Vermittler hat uns gegenüber signalisiert, dass er beabsichtigt, auch während unseres Werbezeitraums Aktien zu veräußern, sofern unsere Werbung zu diesem Zeitpunkt noch aktiv ist.

Hierdurch besteht ein konkreter und eindeutiger Interessenkonflikt.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Bilder können teilweise auch KI-generiert sein.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: DE0007030009,GB0007188757,GB0009697037,AU000000DRO2,CA2267401081