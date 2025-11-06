Die neue Clusterbox von Solarwatt koordiniert die Speicherladung zwischen mehreren Batteriespeicher-Einheiten. Mit einer Box ist es möglich, bis zu zehn Speicher zu einem Gesamtsystem zu kombinieren. Solarwatt erweitert den Stromspeicher Battery Vision. Mit einer neuen Clusterbox ist es möglich, bis zu zehn Speicher zu einem Gesamtsystem zu kombinieren. Damit steigt die nutzbare Kapazität des Stromspeichers auf bis zu 182 Kilowattstunden. Die Clusterbox koordiniert automatisch die Speicherladung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
