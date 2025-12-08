Der Anbieter von Solarmodulen und Photovoltaik-Heimspeichern leitet vor dem Handelsgericht Lyon ein "Alerte"-Verfahren ein, um die Zukunft seiner Aktivitäten zu sichern. von pv magazine Frankreich In einer Mitteilung an die Redaktion von pv magazine Frankreich kündigt die Solarwatt-Gruppe, ein deutscher Anbieter von Solarmodulen und Photovoltaik-Heimspeichern, an, ein Projekt zur Umstrukturierung ihrer Aktivitäten, insbesondere in Frankreich, einzuleiten. Sie wolle damit den derzeitigen Spannungen auf dem französischen und europäischen Photovoltaik-Markt begegnen. In diesem Zusammenhang hat die ...

