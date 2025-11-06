Die Q3-Ergebnisse von WashTec zeigen eine Beschleunigung des Wachstumsmoments. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 10,3% (Q2: +3,5%) auf 125,8 Mio. EUR, unterstützt durch starke Verkäufe in Europa und anderen Segmenten (+11,1% im Vergleich zum Vorjahr), insbesondere durch gesunde Gerätesales, während Nordamerika (NA) leicht hinterherhinkte (+3,6% im Vergleich zum Vorjahr), beeinflusst von währungsbedingten Gegenwind (+9,5% im USD). Das EBIT wuchs jedoch unverhältnismäßig stark um 35,8% im Vergleich zum Vorjahr auf 14,8 Mio. EUR, mit einer Margenausweitung um 2,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 11,8%, was durch Margenwachstum in allen Betriebsregionen vorangetrieben wurde. Trotz des verbesserten Momentums behielt WashTec seine vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 unverändert bei und erwartet ein mittleres Umsatzwachstum im einstelligen Bereich (mwb-Schätzung: +4% im Vergleich zum Vorjahr) sowie ein EBIT-Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich (mwb-Schätzung: +7% im Vergleich zum Vorjahr), wobei Europa voraussichtlich leicht Nordamerika übertreffen wird. Die sich ausweitenden Margen von WashTec, die starke digitale Akzeptanz, die Marktführerschaft und das resiliente, cash-generierende Geschäftsmodell machen es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit. Daher halten wir unsere BUY-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 55,00 EUR aufrecht. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/washtec-ag heruntergeladen werden.





