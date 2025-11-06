Berlin - Der Online-Händler Zalando hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ mehr verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem vom Zukauf About You. Zudem wurde eine Partnerschaft über fünf Jahre mit dem Deutschen Fussball-Bund (DFB) bekannt gegeben. Zalando werde bis 2030 zu einem der Hauptpartner der Männer-, Frauen- und Junioren-Nationalmannschaften, teilte das Unternehmen mit Sitz in Berlin am Donnerstag mit. ...

