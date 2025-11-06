Mitteilung der Energiekontor AG:

Financial Close für drei weitere Windparkprojekte erreicht - Bauaktivitäten auf historisch hohem Niveau

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat für die Windparkprojekte Frechen und Nideggen in Nordrhein-Westfalen und Wulkow-Booßen in Brandenburg den Financial Close erreicht und die Projekte damit erfolgreich zur Baureife geführt.

Nachdem Energiekontor im Februar 2025 mit den drei baugenehmigten Windparkprojekten Frechen, Wulkow-Booßen und Nideggen mit einer Gesamtnennkapazität von rund 73 Megawatt erfolgreich an der EEG-Ausschreibung ...

