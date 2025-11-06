Zugegeben: Die Erwartungen der Wall Street an den Quartalsbericht des Corona-Impfstoff-Entwicklers waren niedrig. Sehr niedrig. Dennoch konnte Moderna die Prognosen deutlich übertreffen. Die Aktie gewinnt daraufhin knapp zehn Prozent und kann sich damit von den jüngsten Tiefständen wieder nach oben lösen.Der Umsatz ging im dritten Quartal um 45 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten mit einem noch deutlicheren Einbruch bei Moderna gerechnet (Schätzung: 0,91 Milliarden Dollar). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
