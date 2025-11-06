Bern - Bei der Swisscom schlägt die Riesenübernahme von Vodafone Italia massiv aufs Ergebnis durch. Der Gewinn ist in den ersten neun Monaten um ein Viertel in die Tiefe gerauscht. Denn die Integrationskosten fallen schneller an, als der Konzern von Synergien profitieren kann. Unter dem Strich sackte der Reingewinn von Januar bis September um 23 Prozent auf 988 Millionen ab, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Weniger ...

