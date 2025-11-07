Fortlaufende Verbesserung der Kostenwettbewerbsfähigkeit: Zahlungsmittelkosten der Produktion weiter rückläufig (minus 7 im Vergleich zum Vorjahr) dank des gestiegenen Beitrags der Einheit Ribas do Rio Pardo.

Fortschritte bei der Integration jüngster Akquisitionen: Suzano Packaging erzielte das erste positive bereinigte EBITDA aus den vor einem Jahr erworbenen US-Aktivitäten.

Suzano, der weltweit größte Zellstoffproduzent, veröffentlicht seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 (3Q25) und meldet einen Absatz von insgesamt 3,6 Mio. Tonnen Zellstoff und Papier, ein Anstieg um 20 gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres (3Q24). Dieses positive Ergebnis ist auf den Betrieb des Zellstoffwerks Ribas do Rio Pardo, das 2024 in Betrieb genommen wurde, sowie auf die Integration der Papierproduktion aus im Oktober 2024 in den Vereinigten Staaten erworbenen Vermögenswerten zurückzuführen.

Die Zahlungsmittelkosten der Zellstoffproduktion (ohne Stillstände) betrugen 801 BRL je Tonne, ein Rückgang um 7 gegenüber 3Q24, ein weiterer positiver Höhepunkt des Quartals. Die Ergebnisse spiegeln die Fortsetzung des rückläufigen Trends der Produktionskosten sowie die laufende Verbesserung der strukturellen Wettbewerbsfähigkeit wider.

Der Nettoumsatz des Quartals belief sich auf insgesamt 12,2 Mrd. BRL und entsprach damit nahezu dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 5,2 Mrd. BRL, und der betriebliche Mittelzufluss lag bei positiven 3,4 Mrd. BRL. Die Entwicklung wird hauptsächlich von niedrigeren Zellstoffpreisen sowie einem schwächeren Wechselkurs für Exporte beeinflusst. Der Nettogewinn belief sich auf insgesamt 2 Mrd. BRL.

Suzano Packaging erzielte das erste positive bereinigte EBITDA aus den im Oktober 2024 erworbenen US-Aktivitäten. Das Ergebnis spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Wertschöpfung aus der integrierten Vermögensbasis wider.

Suzanos Netto-Verschuldung in US-Dollar lag zum Quartalsende beim 3,3-fachen in USD. Der Barmittelbestand belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 6,5 Mrd. USD.

Beto Abreu, Geschäftsführer von Suzano, kommentierte:

"Auch unter herausfordernden Marktbedingungen haben wir unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert und wir bleiben stark zahlungsmittelwirksam, unterstützt von der außergewöhnlichen Effizienz unseres neuen Werks in Ribas do Rio Pardo. Wir bleiben darauf fokussiert, unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken, die Verschuldung des Unternehmens zu reduzieren sowie den Wert aus den bisher getätigten Kapitalallokationen zu erschließen. Der solide Fortschritt beim Aufbau des Joint Ventures mit Kimberly-Clark sowie die Erkenntnisse und positive Dynamik unserer Verpackungsaktivitäten in den Vereinigten Staaten zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

