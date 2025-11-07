Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
07.11.25 | 08:06
20,400 Euro
-2,86 % -0,600
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
07.11.2025 08:06 Uhr
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, November 07

7 November 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1819.1968 pence per share:

Date of purchase:

6 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

28,251

Lowest price paid per share (GBp):

1792.0000

Highest price paid per share (GBp):

1846.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1819.1968

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,521,035. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,521,035. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1822.6807

23,251

BATS

1802.9960

5,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

248

1846.00

08:31:20

00077810980TRLO0

XLON

258

1844.00

08:44:40

00077812222TRLO0

XLON

255

1842.00

09:22:07

00077813808TRLO0

XLON

148

1844.00

09:27:32

00077814114TRLO0

XLON

223

1844.00

09:34:32

00077814303TRLO0

XLON

101

1846.00

10:06:13

00077815304TRLO0

XLON

70

1846.00

10:06:13

00077815305TRLO0

XLON

52

1846.00

10:06:13

00077815306TRLO0

XLON

22

1846.00

10:06:13

00077815307TRLO0

XLON

18

1846.00

10:06:13

00077815308TRLO0

XLON

109

1846.00

10:06:13

00077815309TRLO0

XLON

139

1846.00

10:07:12

00077815344TRLO0

XLON

13

1846.00

10:07:56

00077815349TRLO0

XLON

15

1846.00

10:07:56

00077815350TRLO0

XLON

42

1846.00

10:07:56

00077815351TRLO0

XLON

9

1846.00

10:07:56

00077815352TRLO0

XLON

7

1846.00

10:07:56

00077815353TRLO0

XLON

7

1846.00

10:07:56

00077815354TRLO0

XLON

9

1846.00

10:07:56

00077815355TRLO0

XLON

7

1846.00

10:07:56

00077815356TRLO0

XLON

14

1846.00

10:07:56

00077815357TRLO0

XLON

12

1846.00

10:07:56

00077815358TRLO0

XLON

73

1846.00

10:07:56

00077815359TRLO0

XLON

226

1844.00

10:07:56

00077815360TRLO0

XLON

275

1840.00

10:20:02

00077815827TRLO0

XLON

234

1842.00

10:38:19

00077816385TRLO0

XLON

276

1842.00

10:38:19

00077816386TRLO0

XLON

94

1842.00

10:41:04

00077816655TRLO0

XLON

5

1842.00

10:41:04

00077816656TRLO0

XLON

74

1842.00

10:41:04

00077816657TRLO0

XLON

249

1840.00

10:42:05

00077816717TRLO0

XLON

20

1838.00

10:49:24

00077817018TRLO0

XLON

5

1838.00

10:49:24

00077817019TRLO0

XLON

125

1838.00

10:49:24

00077817020TRLO0

XLON

30

1838.00

10:49:58

00077817043TRLO0

XLON

63

1838.00

10:49:58

00077817044TRLO0

XLON

46

1838.00

11:02:58

00077817453TRLO0

XLON

143

1838.00

11:02:58

00077817454TRLO0

XLON

62

1838.00

11:02:58

00077817455TRLO0

XLON

233

1834.00

11:12:46

00077817945TRLO0

XLON

236

1832.00

11:33:53

00077819052TRLO0

XLON

249

1836.00

11:50:20

00077819567TRLO0

XLON

42

1836.00

11:51:52

00077819635TRLO0

XLON

147

1836.00

11:51:52

00077819636TRLO0

XLON

139

1834.00

11:58:20

00077819746TRLO0

XLON

93

1834.00

11:58:20

00077819747TRLO0

XLON

2

1840.00

12:09:52

00077820870TRLO0

XLON

55

1840.00

12:09:52

00077820871TRLO0

XLON

59

1840.00

12:09:52

00077820872TRLO0

XLON

50

1840.00

12:09:52

00077820873TRLO0

XLON

59

1840.00

12:19:42

00077821301TRLO0

XLON

100

1840.00

12:19:42

00077821302TRLO0

XLON

59

1840.00

12:19:42

00077821303TRLO0

XLON

255

1836.00

12:32:38

00077821875TRLO0

XLON

247

1838.00

13:02:26

00077822633TRLO0

XLON

260

1836.00

13:03:26

00077822643TRLO0

XLON

233

1830.00

13:05:12

00077822673TRLO0

XLON

67

1832.00

13:26:12

00077822991TRLO0

XLON

146

1832.00

13:26:12

00077822992TRLO0

XLON

53

1832.00

13:26:12

00077822993TRLO0

XLON

53

1832.00

13:26:12

00077822994TRLO0

XLON

146

1832.00

13:27:02

00077823002TRLO0

XLON

122

1832.00

13:27:02

00077823003TRLO0

XLON

249

1828.00

13:43:03

00077823298TRLO0

XLON

316

1826.00

13:54:03

00077823475TRLO0

XLON

7

1826.00

13:54:03

00077823476TRLO0

XLON

55

1826.00

13:54:03

00077823477TRLO0

XLON

37

1826.00

13:54:03

00077823478TRLO0

XLON

20

1826.00

13:54:03

00077823479TRLO0

XLON

96

1826.00

14:00:12

00077823758TRLO0

XLON

55

1826.00

14:00:12

00077823759TRLO0

XLON

32

1826.00

14:00:12

00077823760TRLO0

XLON

127

1824.00

14:08:05

00077824049TRLO0

XLON

122

1824.00

14:08:05

00077824050TRLO0

XLON

255

1820.00

14:19:02

00077824399TRLO0

XLON

9628

1822.00

14:25:07

00077824576TRLO0

XLON

201

1818.00

14:26:30

00077824635TRLO0

XLON

43

1818.00

14:26:30

00077824636TRLO0

XLON

237

1816.00

14:28:45

00077824710TRLO0

XLON

250

1808.00

14:37:28

00077825240TRLO0

XLON

104

1804.00

14:49:50

00077826359TRLO0

XLON

63

1804.00

14:49:50

00077826360TRLO0

XLON

260

1808.00

15:02:23

00077826901TRLO0

XLON

249

1810.00

15:09:50

00077827166TRLO0

XLON

253

1808.00

15:14:46

00077827243TRLO0

XLON

271

1808.00

15:14:46

00077827242TRLO0

BATE

322

1808.00

15:14:46

00077827244TRLO0

BATE

285

1808.00

15:14:46

00077827245TRLO0

BATE

257

1808.00

15:14:46

00077827246TRLO0

BATE

277

1810.00

15:23:57

00077827441TRLO0

XLON

257

1810.00

15:24:12

00077827442TRLO0

BATE

94

1808.00

15:24:32

00077827459TRLO0

BATE

135

1808.00

15:24:32

00077827460TRLO0

BATE

35

1808.00

15:24:32

00077827461TRLO0

BATE

219

1808.00

15:24:32

00077827462TRLO0

BATE

235

1806.00

15:27:45

00077827644TRLO0

XLON

253

1804.00

15:27:45

00077827645TRLO0

BATE

98

1800.00

15:33:37

00077827920TRLO0

BATE

147

1800.00

15:33:37

00077827921TRLO0

BATE

220

1800.00

15:33:37

00077827922TRLO0

XLON

4

1800.00

15:33:37

00077827923TRLO0

XLON

20

1800.00

15:33:37

00077827924TRLO0

XLON

2

1800.00

15:33:37

00077827925TRLO0

XLON

2

1800.00

15:33:37

00077827926TRLO0

XLON

58

1798.00

15:34:08

00077828113TRLO0

BATE

253

1802.00

15:37:45

00077828344TRLO0

BATE

227

1802.00

15:48:12

00077828978TRLO0

XLON

11

1802.00

15:48:12

00077828979TRLO0

XLON

21

1800.00

15:48:23

00077828981TRLO0

BATE

246

1802.00

15:53:12

00077829240TRLO0

BATE

104

1800.00

15:57:52

00077829409TRLO0

BATE

240

1800.00

16:00:00

00077829509TRLO0

XLON

115

1800.00

16:00:00

00077829506TRLO0

BATE

268

1800.00

16:00:00

00077829507TRLO0

BATE

262

1800.00

16:00:00

00077829508TRLO0

BATE

145

1802.00

16:00:00

00077829510TRLO0

XLON

93

1802.00

16:00:00

00077829511TRLO0

XLON

214

1798.00

16:07:40

00077829892TRLO0

BATE

239

1800.00

16:10:19

00077830066TRLO0

XLON

263

1800.00

16:10:19

00077830064TRLO0

BATE

246

1800.00

16:10:19

00077830065TRLO0

BATE

57

1798.00

16:12:20

00077830204TRLO0

XLON

204

1798.00

16:12:20

00077830205TRLO0

XLON

69

1798.00

16:15:29

00077830363TRLO0

BATE

174

1798.00

16:15:29

00077830364TRLO0

BATE

110

1798.00

16:16:20

00077830377TRLO0

XLON

245

1796.00

16:16:48

00077830406TRLO0

BATE

22

1794.00

16:16:49

00077830407TRLO0

BATE

67

1794.00

16:16:49

00077830408TRLO0

BATE

50

1792.00

16:23:42

00077830857TRLO0

XLON

60

1794.00

16:26:40

00077831049TRLO0

XLON

681

1794.00

16:26:40

00077831050TRLO0

XLON

179

1794.00

16:26:40

00077831051TRLO0

XLON

60

1794.00

16:26:40

00077831052TRLO0

XLON

100

1794.00

16:28:08

00077831121TRLO0

XLON

99

1794.00

16:28:08

00077831122TRLO0

XLON

394

1794.00

16:28:08

00077831123TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


