Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, November 07
7 November 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1819.1968 pence per share:
Date of purchase:
6 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
28,251
Lowest price paid per share (GBp):
1792.0000
Highest price paid per share (GBp):
1846.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1819.1968
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,521,035. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,521,035. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1822.6807
23,251
BATS
1802.9960
5,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
248
1846.00
08:31:20
00077810980TRLO0
XLON
258
1844.00
08:44:40
00077812222TRLO0
XLON
255
1842.00
09:22:07
00077813808TRLO0
XLON
148
1844.00
09:27:32
00077814114TRLO0
XLON
223
1844.00
09:34:32
00077814303TRLO0
XLON
101
1846.00
10:06:13
00077815304TRLO0
XLON
70
1846.00
10:06:13
00077815305TRLO0
XLON
52
1846.00
10:06:13
00077815306TRLO0
XLON
22
1846.00
10:06:13
00077815307TRLO0
XLON
18
1846.00
10:06:13
00077815308TRLO0
XLON
109
1846.00
10:06:13
00077815309TRLO0
XLON
139
1846.00
10:07:12
00077815344TRLO0
XLON
13
1846.00
10:07:56
00077815349TRLO0
XLON
15
1846.00
10:07:56
00077815350TRLO0
XLON
42
1846.00
10:07:56
00077815351TRLO0
XLON
9
1846.00
10:07:56
00077815352TRLO0
XLON
7
1846.00
10:07:56
00077815353TRLO0
XLON
7
1846.00
10:07:56
00077815354TRLO0
XLON
9
1846.00
10:07:56
00077815355TRLO0
XLON
7
1846.00
10:07:56
00077815356TRLO0
XLON
14
1846.00
10:07:56
00077815357TRLO0
XLON
12
1846.00
10:07:56
00077815358TRLO0
XLON
73
1846.00
10:07:56
00077815359TRLO0
XLON
226
1844.00
10:07:56
00077815360TRLO0
XLON
275
1840.00
10:20:02
00077815827TRLO0
XLON
234
1842.00
10:38:19
00077816385TRLO0
XLON
276
1842.00
10:38:19
00077816386TRLO0
XLON
94
1842.00
10:41:04
00077816655TRLO0
XLON
5
1842.00
10:41:04
00077816656TRLO0
XLON
74
1842.00
10:41:04
00077816657TRLO0
XLON
249
1840.00
10:42:05
00077816717TRLO0
XLON
20
1838.00
10:49:24
00077817018TRLO0
XLON
5
1838.00
10:49:24
00077817019TRLO0
XLON
125
1838.00
10:49:24
00077817020TRLO0
XLON
30
1838.00
10:49:58
00077817043TRLO0
XLON
63
1838.00
10:49:58
00077817044TRLO0
XLON
46
1838.00
11:02:58
00077817453TRLO0
XLON
143
1838.00
11:02:58
00077817454TRLO0
XLON
62
1838.00
11:02:58
00077817455TRLO0
XLON
233
1834.00
11:12:46
00077817945TRLO0
XLON
236
1832.00
11:33:53
00077819052TRLO0
XLON
249
1836.00
11:50:20
00077819567TRLO0
XLON
42
1836.00
11:51:52
00077819635TRLO0
XLON
147
1836.00
11:51:52
00077819636TRLO0
XLON
139
1834.00
11:58:20
00077819746TRLO0
XLON
93
1834.00
11:58:20
00077819747TRLO0
XLON
2
1840.00
12:09:52
00077820870TRLO0
XLON
55
1840.00
12:09:52
00077820871TRLO0
XLON
59
1840.00
|
12:09:52
00077820872TRLO0
XLON
50
1840.00
12:09:52
00077820873TRLO0
XLON
59
1840.00
12:19:42
00077821301TRLO0
XLON
100
1840.00
12:19:42
00077821302TRLO0
XLON
59
1840.00
12:19:42
00077821303TRLO0
XLON
255
1836.00
12:32:38
00077821875TRLO0
XLON
247
1838.00
13:02:26
00077822633TRLO0
XLON
260
1836.00
13:03:26
00077822643TRLO0
XLON
233
1830.00
13:05:12
00077822673TRLO0
XLON
67
1832.00
13:26:12
00077822991TRLO0
XLON
146
1832.00
13:26:12
00077822992TRLO0
XLON
53
1832.00
13:26:12
00077822993TRLO0
XLON
53
1832.00
13:26:12
00077822994TRLO0
XLON
146
1832.00
13:27:02
00077823002TRLO0
XLON
122
1832.00
13:27:02
00077823003TRLO0
XLON
249
1828.00
13:43:03
00077823298TRLO0
XLON
316
1826.00
13:54:03
00077823475TRLO0
XLON
7
1826.00
13:54:03
00077823476TRLO0
XLON
55
1826.00
13:54:03
00077823477TRLO0
XLON
37
|
1826.00
13:54:03
00077823478TRLO0
XLON
20
1826.00
13:54:03
00077823479TRLO0
XLON
96
1826.00
14:00:12
00077823758TRLO0
XLON
55
1826.00
14:00:12
00077823759TRLO0
XLON
32
1826.00
14:00:12
00077823760TRLO0
XLON
127
1824.00
14:08:05
00077824049TRLO0
XLON
122
1824.00
14:08:05
00077824050TRLO0
XLON
255
1820.00
14:19:02
00077824399TRLO0
XLON
9628
1822.00
14:25:07
00077824576TRLO0
XLON
201
1818.00
14:26:30
00077824635TRLO0
XLON
43
1818.00
14:26:30
00077824636TRLO0
XLON
237
1816.00
14:28:45
00077824710TRLO0
XLON
250
1808.00
14:37:28
00077825240TRLO0
XLON
104
1804.00
14:49:50
00077826359TRLO0
XLON
63
1804.00
14:49:50
00077826360TRLO0
XLON
260
1808.00
15:02:23
00077826901TRLO0
XLON
249
1810.00
15:09:50
00077827166TRLO0
XLON
253
1808.00
15:14:46
00077827243TRLO0
XLON
271
1808.00
15:14:46
00077827242TRLO0
BATE
322
1808.00
15:14:46
00077827244TRLO0
BATE
285
1808.00
15:14:46
00077827245TRLO0
BATE
257
1808.00
15:14:46
00077827246TRLO0
BATE
277
1810.00
15:23:57
00077827441TRLO0
XLON
257
1810.00
15:24:12
00077827442TRLO0
BATE
94
1808.00
15:24:32
00077827459TRLO0
BATE
135
1808.00
15:24:32
00077827460TRLO0
BATE
35
1808.00
15:24:32
00077827461TRLO0
BATE
219
1808.00
15:24:32
00077827462TRLO0
BATE
235
1806.00
15:27:45
00077827644TRLO0
XLON
253
1804.00
15:27:45
00077827645TRLO0
BATE
98
1800.00
15:33:37
00077827920TRLO0
BATE
147
1800.00
15:33:37
00077827921TRLO0
BATE
220
1800.00
15:33:37
00077827922TRLO0
XLON
4
1800.00
15:33:37
00077827923TRLO0
XLON
20
1800.00
15:33:37
00077827924TRLO0
XLON
2
1800.00
15:33:37
00077827925TRLO0
XLON
2
1800.00
15:33:37
00077827926TRLO0
XLON
58
1798.00
15:34:08
00077828113TRLO0
BATE
253
1802.00
15:37:45
00077828344TRLO0
BATE
227
1802.00
15:48:12
00077828978TRLO0
XLON
11
1802.00
15:48:12
00077828979TRLO0
XLON
21
1800.00
15:48:23
00077828981TRLO0
BATE
246
1802.00
15:53:12
00077829240TRLO0
BATE
104
1800.00
15:57:52
00077829409TRLO0
BATE
240
1800.00
16:00:00
00077829509TRLO0
XLON
115
1800.00
16:00:00
00077829506TRLO0
BATE
268
1800.00
16:00:00
00077829507TRLO0
BATE
262
1800.00
16:00:00
00077829508TRLO0
BATE
145
1802.00
16:00:00
00077829510TRLO0
XLON
93
1802.00
16:00:00
00077829511TRLO0
XLON
214
1798.00
16:07:40
00077829892TRLO0
BATE
239
1800.00
16:10:19
00077830066TRLO0
XLON
263
1800.00
16:10:19
00077830064TRLO0
BATE
246
1800.00
16:10:19
00077830065TRLO0
BATE
57
1798.00
16:12:20
00077830204TRLO0
XLON
204
1798.00
16:12:20
00077830205TRLO0
XLON
69
1798.00
16:15:29
00077830363TRLO0
BATE
174
1798.00
16:15:29
00077830364TRLO0
BATE
110
1798.00
16:16:20
00077830377TRLO0
XLON
245
1796.00
16:16:48
00077830406TRLO0
BATE
22
1794.00
16:16:49
00077830407TRLO0
BATE
67
1794.00
16:16:49
00077830408TRLO0
BATE
50
1792.00
16:23:42
00077830857TRLO0
XLON
60
1794.00
16:26:40
00077831049TRLO0
XLON
681
1794.00
16:26:40
00077831050TRLO0
XLON
179
1794.00
16:26:40
00077831051TRLO0
XLON
60
1794.00
16:26:40
00077831052TRLO0
XLON
100
1794.00
16:28:08
00077831121TRLO0
XLON
99
1794.00
16:28:08
00077831122TRLO0
XLON
394
1794.00
16:28:08
00077831123TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916