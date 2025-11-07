Die Marktreaktion nach den Zahlen fiel bei der Commerzbank gestern eindeutig aus. Anleger hatten sich vom Team um CEO Bettina Orlopp mehr erhofft, die Notierung schloss deutlich im Minus. Nun haben sich auch mehrere Analysten zu Wort gemeldet.Philipp Häßler von der DZ Bank spricht zwar davon, dass die Commerzbank voll auf Kurs für ihre Gesamtjahresprognose bleibe. Die Quartalszahlen hätten aber leicht unter den Erwartungen gelegen. Er hat seine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 28,00 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...