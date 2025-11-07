Antimon als wichtige Metall für die Rüstungsindustrie: Deshalb stehen Trigg Minerals, Perpetua Resources und South32 jetzt im Fokus

Anzeige / Werbung

Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen steigt rasant - nicht nur wegen der Energiewende, sondern zunehmend auch aus Gründen der nationalen Sicherheit. Besonders das Metall Antimon, lange Zeit ein Nischenrohstoff, rückt dabei in den Mittelpunkt geopolitischer und industrieller Strategien. Die USA und ihre Verbündeten zählen es zu den essenziellen Elementen für Verteidigungstechnologien, Energiespeicher und Hochleistungslegierungen. Trigg Minerals (WKN A2BPLH, ISIN AU000000TRI3) entwickelt mit dem Antimony-Canyon-Projekt in Nevada ein Explorationsvorhaben, das zu einer wichtigen Antwort auf diese wachsende Abhängigkeit von China werden könnte.

Antimon als strategischer Rohstoff

Antimon wird in zahlreichen Anwendungen benötigt: in Munition, Flugzeugturbinen, Feuerlöschsystemen, Halbleitern und Batterien. Die Konzentration der globalen Produktion in China und Russland sorgt aber zunehmend für sicherheitspolitische Risiken. Die jüngsten Exportbeschränkungen dieser Länder haben deutlich gemacht, wie verletzlich westliche Lieferketten sind. Zum Beispiel importieren die Vereinigten Staaten derzeit rund 80 Prozent ihres Antimons - ein Anteil, den die Regierung in Washington durch gezielte Investitionen in Projekte auf dem eigenen Territorium und in verbündeten Staaten reduzieren will.

Hier setzt Trigg Minerals an. Das australische Explorationsunternehmen mit Fokus auf kritische Rohstoffe betreibt Projekte in Nordamerika, darunter das Antimony-Canyon- und Tennessee-Mountain-Projekt. Beide Liegenschaften befinden sich in strategisch günstiger Nähe zu bestehenden Mineninfrastrukturen in Nevada und Idaho. Ziel ist es, eine verlässliche Quelle für Antimon und Wolfram aufzubauen - zwei Metalle, die als unverzichtbar für militärische Systeme, elektronische Bauteile und Hochtemperaturlegierungen gelten.

Perpetua Resources und South32: Indikatoren für den strategischen Wandel

Ein Blick auf andere Branchenakteure zeigt den Trend hin zu "defense-grade minerals". Perpetua Resources Corp. (WKN A2QJNF, ISIN US71424F1093) arbeitet am Stibnite-Goldprojekt in Idaho - einer der größten bekannten Antimonlagerstätten in den USA. Das Unternehmen erhielt bereits Förderzusagen des US-Verteidigungsministeriums, das die Wiederinbetriebnahme der Antimonproduktion als sicherheitsrelevant einstuft. Die Regierung unterstützt das Projekt im Rahmen des Defense Production Act, um eine heimische Lieferkette für Antimon aufzubauen.

Auch South32 Ltd. (WKN A14RGC, ISIN AU000000S320), eines der größten diversifizierten Bergbauunternehmen Australiens, reagiert auf den geopolitischen Strukturwandel. Das Unternehmen investiert verstärkt in die Erschließung von Metallen, die als kritisch für Energiewende und Verteidigung gelten - etwa Mangan, Zink und Aluminium. Mit Explorationsaktivitäten in Nordamerika und neuen Partnerschaften in der Region zeigt South32, wie Rohstoffkonzerne ihre Portfolios strategisch auf Versorgungssicherheit ausrichten.

Beide Beispiele verdeutlichen, dass der Wettbewerb um kritische Rohstoffe längst kein Nischenthema mehr ist, sondern ein zentraler Bestandteil geopolitischer Industriepolitik.

Trigg Minerals im Kontext einer neuen Rohstoffära

Trigg Minerals positioniert sich entsprechend in einem Markt, der von staatlicher Unterstützung, militärischer Nachfrage und wachsender technologischer Abhängigkeit geprägt ist. Die jüngsten Initiativen der USA, Australien und ihrer Partnerstaaten zur Stärkung der Versorgung mit kritischen Mineralien eröffnen Explorationsunternehmen wie Trigg Minerals strategische Perspektiven.

Denn in einer Zeit, in der technologische Souveränität zunehmend zur sicherheitspolitischen Priorität wird, könnte Antimon zu einem der stillen, aber entscheidenden Metalle der kommenden Dekade avancieren.

Quellen:

https://www.newsfilecorp.com/release/271205/Critical-Mineral-Antimony-Stocks-Reshaping-the-Future-of-Defense

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Enthaltene Werte: AU000000S320,AU0000046021