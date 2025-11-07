Die Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) hat wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie erreicht. Für drei Windparkprojekte in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg wurde der Financial Close erreicht. Damit sind die Finanzierungen gesichert und die Projekte bereit für den Baustart. Die drei Parks in Frechen, Nideggen und Wulkow-Booßen verfügen über eine Gesamtnennleistung von rund 73 Megawatt. Nach aktuellem Plan sollen alle Anlagen 2027 in Betrieb gehen. Für den Projektentwickler sind die Financial Closes ein Beleg für die operative Stärke: Bereits im Februar 2025 ...

