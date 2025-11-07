Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
31/10/2025
FR0013230612
1 030
18.1807
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/11/2025
FR0013230612
1 878
18.1041
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/11/2025
FR0013230612
3 388
17.7026
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/11/2025
FR0013230612
598
17.3076
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/11/2025
FR0013230612
1 091
17.4978
XPAR
TOTAL
7 985
17.8011
