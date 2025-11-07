Der Online-Schmuckhändler elumeo (ISIN: DE000A11Q059) setzt seine Transformation erfolgreich fort. Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 9,4 Millionen Euro zwar unter dem Vorjahreswert von 10,5 Millionen Euro, doch die im April gestarteten Restrukturierungsmaßnahmen zeigen deutlich Wirkung. Besonders erfreulich entwickelt sich das bereinigte EBITDA: Auf Sechsmonatssicht seit Einleitung des Kosten- und Effizienzprogramms bleibt das Unternehmen profitabel. Die Summe aus dem zweiten und dritten Quartal beträgt 27 Tausend Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die Rohertragsmarge im dritten Quartal auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt