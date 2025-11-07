EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allianz SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025
Ort: http://www.allianz.com/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025
Ort: http://www.allianz.com/results
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet:
www.allianz.com
