07.11.2025 / 12:32 CET/CEST

Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Ort: http://www.allianz.com/ergebnisse



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Ort: http://www.allianz.com/results





