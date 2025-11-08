Bioxyne führt Curaleafs medizinischen Cannabis-Inhalator auf dem australischen Markt ein

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Bioxyne Ltd. (ISIN: AU000000BXN6)

Strategische Partnerschaft ermöglicht landesweite Markteinführung

Bioxyne Limited (ISIN: AU000000BXN6) hat über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) eine exklusive Vereinbarung mit Curaleaf International abgeschlossen, um das Que Medical Inhalation Device (QMID) in Australien zu importieren, herzustellen und zu vertreiben.

Nach der regulatorischen Genehmigung durch die Therapeutic Goods Administration (TGA) sowie der Zulassung durch das Office of Drug Control wird BLS das QMID im November 2025 landesweit einführen.

Das Gerät wird über zugelassene verschreibende Ärzte, das Special Access Scheme (Kategorie B) sowie über Apotheken im gesamten Land erhältlich sein. Das QMID stellt einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil dar, da es das erste Medizinprodukt der EU-Klasse IIa ist, das gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung (EU 2017/745) speziell für die Anwendung mit medizinischen Cannabis-Liquid-Inhalaten zugelassen wurde.

Exklusivrechte und wiederkehrende Umsatzpotenziale

Im Rahmen der Vereinbarung besitzt BLS die exklusiven Rechte zum Import, zur Herstellung - einschließlich der aktiven pharmazeutischen Wirkstoffe und der Befüllung des Geräts - sowie zum Vertrieb des QMID und der zugehörigen Ersatzkartuschen in Australien. Das Unternehmen hat die TGA-Genehmigung für den Import erhalten; die endgültige Genehmigung durch das Office of Drug Control steht noch aus.

Der Vertrieb beginnt am 1. November 2025, und Bioxyne rechnet damit, dass die Markteinführung einen bedeutenden Beitrag zur Umsatzentwicklung leisten wird. Der Verkauf des Geräts sowie der Kartuschen wird voraussichtlich einen starken wiederkehrenden Umsatzstrom bilden und unterstützt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: AU$ 65-75 Millionen Umsatz sowie AU$ 11,5-13,5 Millionen EBITDA.

Bioxyne positioniert sich an der Spitze medizinischer Innovation

Sam Watson, CEO von Bioxyne Limited, erklärte: "Diese Vereinbarung stärkt Bioxynes Position im Bereich der Medizintechnik und unterstreicht unser Engagement, hochwertige und regelkonforme Abgabesysteme für den Einsatz im australischen Gesundheitswesen bereitzustellen."

Curaleaf erweitert globale Präsenz durch Partnerschaft in Australien

Juan Martinez, CEO von Curaleaf International, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bioxyne und Breathe Life Sciences in Australien, einem stark wachsenden Markt. Die Einführung des QMID ist Teil unserer übergeordneten Mission, innovative medizinische Technologien zu entwickeln, die medizinische Fachkräfte bei der Behandlung unterstützen. Das QMID wurde als diskretes und zuverlässiges Inhalationsgerät konzipiert und kann nun - in Zusammenarbeit mit unserem Partner Bioxyne - berechtigten Patienten in Australien angeboten werden."

Innovation in alternativen Therapeutika

Breathe Life Sciences, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Bioxyne, ist ein nach GMP lizenzierter Hersteller und Exporteur von kontrollierten Substanzen, darunter medizinisches Cannabis, MDMA und Psilocybin. Mit Präsenz in Australien, Japan, dem Vereinigten Königreich und Europa konzentriert sich BLS auf die vollständige Wertschöpfungskette - von der Produktion bis zur Distribution neuartiger Therapeutika.

Diese jüngste Entwicklung stärkt Bioxynes Position im regulierten Cannabismarkt und markiert eine neue Wachstumsphase, gestützt durch den exklusiven Zugang zu einer einzigartigen medizinischen Geräteplattform.

___________

Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/bxn/bioxyne-limited/news/bls-to-manufacture-and-distribute-curaleaf-international-mid-3270281.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Bioxyne existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Bioxyne. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Bioxyne können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Bioxyne einsehen: https://bioxyne.com/investor-information/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Bioxyne vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Bioxyne führt Curaleafs medizinischen Cannabis-Inhalator auf dem australischen Markt ein appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000BXN6