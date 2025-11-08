Alle Genehmigungen erhalten: Silver Tiger zündet jetzt den Turbo!

Anzeige / Werbung

Silver Tiger schlägt völlig neues Kapitel der Unternehmensgeschichte auf

Das ist ein wahrer Quantensprung für Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR)! Das kanadische Unternehmen, das die Silber- und Goldmine El Tigre in Sonora, Mexiko, entwickelt, meldete am späten Freitagabend, dass man - nach langem Warten - nun alle Genehmigungen des mexikanischen Umweltministeriums für die Errichtung eines Tagebaus auf dem Projekt erhalten hat! (Oder wie Silver Tiger es nennt, das El Tigre Silber- und Gold-Stockwork-Projekt)

Damit ist der Weg frei für CEO Glenn Jessome, das Projekt - unter Einhaltung aller Umweltauflagen, wie Silver Tiger betont - schnellstmöglich in Richtung Baubeginn voranzubringen. In verschiedenen Interviews mit Goldinvest.de hatte Herr Jessome diesbezüglich bereits betont, dass die Gespräche für die Finanzierung, die dafür nötig wird, bereits sehr weit fortgeschritten sind.

Enthaltene Werte: CA82831T1093