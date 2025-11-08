Am Dienstag gab es zur Handelseröffnung eine Abwärtslücke und danach ging es bis in den Bereich um 185,00 USD nach unten. Die Unterstützung liegt bei 186,66 USD und sollte das der Test dieser Marke gewesen sein, kann es wieder bergauf gehen. Ob das so ist, wird sich aber erst in den nächsten Tagen zeigen. Die Aktie hatte sich vom 23. Oktober von 179,80 USD auf bis zu 212,15 USD entwickelt und gab dann wieder nach. Die Entscheidung, ob es bald ein ...

