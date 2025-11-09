Wasserlösungen für den Bergbau - De.mem erschließt neue Wachstumspotenziale

Anzeige / Werbung

Der Wasseraufbereitungsspezialist De.mem meldet sich mit überzeugenden Halbjahreszahlen zurück und zeigt sich auf Kurs für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Entscheidenden Anteil daran hat das eigene Geschäftsmodell - eine Kombination aus technologischer Innovation und wirtschaftlicher Stabilität, die in der Branche ihresgleichen sucht. CEO Andreas Kröll hebt hervor: "Mir ist kein junges Wachstumsunternehmen bekannt, dass diese beiden Bereiche so auf- und ausgebaut hat wie wir."

Das 2013 in Singapur gegründete Unternehmen hat sich mit Hauptsitz in Australien und weiteren Standorten in Singapur sowie Velbert (Deutschland) international positioniert. Im Zentrum steht die Entwicklung und der Betrieb dezentraler, containerbasierter Wasser- und Abwassersysteme, die auf fortschrittlicher Membrantechnologie basieren. Ergänzt wird das Portfolio durch Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen - ein Angebot aus einer Hand, das den Kunden langfristige Versorgungssicherheit garantiert.

Zwei-Säulen-Modell als Wachstumsmotor

Die Besonderheit des De.mem-Modells liegt in der Verknüpfung zweier tragfähiger Säulen: Forschung und Entwicklung innovativer Hohlfasermembranen auf der einen Seite und ein stabiles, margenstarkes Service- und Spezialchemikaliengeschäft auf der anderen. Letzteres beliefert insbesondere Kunden in der boomenden australischen Bergbaubranche zuverlässig mit Betriebsstoffen und Dienstleistungen. Dieses wiederkehrende Geschäft sorgt für kontinuierliche Einnahmen - ein seltener Anblick in der dynamischen, technologiegetriebenen Wasserbranche.

"Das ist vor allem für unsere Investoren interessant, da sie ihr Geld in ein grundsolide aufgestelltes Unternehmen mit gleichzeitig enormen Wachstumschancen investieren", erklärt Kröll. Die doppelte Ausrichtung verleiht De.mem nicht nur wirtschaftliche Robustheit, sondern auch operative Flexibilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Organisches Wachstum gewinnt an Fahrt

Nach Jahren des Wachstums durch gezielte Übernahmen setzt De.mem zunehmend auf organisches Wachstum - also auf Expansion aus eigener Kraft. Diese Strategie verspricht nachhaltige Wertsteigerung, stabile Marktanteile und eine stärkere Unabhängigkeit von externen Faktoren.

Ein zentrales Element dabei ist die eigenentwickelte Graphen-Oxid-Membran, deren Technologie De.mem streng unter Verschluss hält. Sie erlaubt eine energieeffiziente Wasserfiltration mit geringerem Druck, höherem Durchfluss und reduzierten Betriebskosten. Die Fähigkeit, im Ultra-Bereich selbst Bakterien und Viren aus dem Wasser zu entfernen, macht die Technologie insbesondere in Regionen mit problematischer Trinkwasserversorgung hoch relevant.

Solide aufgestellt für weitere Akquisitionen

Auch für weiteres inorganisches Wachstum durch Akquisitionen sieht sich De.mem dank seiner profitablen Struktur gut gerüstet. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen insbesondere auf dem australischen Markt durch gezielte Zukäufe seine Marktposition ausgebaut. Nun erlaubt es die finanzielle Stärke des Geschäftsmodells, neue Übernahmen zumindest teilweise über Fremdfinanzierung zu realisieren - ein Vorteil für bestehende Aktionäre, deren Anteile dadurch kaum oder gar nicht verwässert werden.

Mit der Kombination aus technologischer Innovationskraft und wirtschaftlicher Beständigkeit zeigt De.mem, wie ein modernes Industrieunternehmen auch im SmallCap-Segment nachhaltig wachsen kann. Für Anleger eröffnen sich damit langfristig interessante Perspektiven.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-auf-gutem-kurs-mit-einzigartigem-geschaeftsmodell/4925225

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Wasserlösungen für den Bergbau - De.mem erschließt neue Wachstumspotenziale appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4